Лекарь-шоумен Комаровский призвал надевать шарф, чтобы защититься от жары



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Врач и телеведущий Евгений Комаровский

Врач объяснил, что шея является рефлексогенной зоной

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал необычный способ защититься от жары. О пользе шарфов в летние месяцы он рассказал в своем Instagram.

По его словам, аксессуар является «чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева и теплового удара». «Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваем на шею. В принципе, любой шарф можно замочить и смотать как платочек», — пояснил он. Кроме того, шарф спасает кожу шеи от солнечных ожогов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 24 Июн 2020 в 3:48 PDT

Врач объяснил, что шея является рефлексогенной зоной, и «человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение».

Также шарф можно использовать в качестве защиты от насекомых. По словам Комаровского, для этого на него достаточно нанести репеллент.

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