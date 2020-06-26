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    Жизнь

    Лекарь-шоумен Комаровский призвал надевать шарф, чтобы защититься от жары

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    Врач и телеведущий Евгений Комаровский - Лекарь-шоумен Комаровский призвал надевать шарф, чтобы защититься от жары
    Врач и телеведущий Евгений Комаровский

    Врач объяснил, что шея является рефлексогенной зоной

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал необычный способ защититься от жары. О пользе шарфов в летние месяцы он рассказал в своем Instagram.

    По его словам, аксессуар является «чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева и теплового удара». «Смачиваете шарфик водой и после этого влажный шарфик надеваем на шею. В принципе, любой шарф можно замочить и смотать как платочек», — пояснил он. Кроме того, шарф спасает кожу шеи от солнечных ожогов.

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    Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

    Врач объяснил, что шея является рефлексогенной зоной, и «человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение».

    Также шарф можно использовать в качестве защиты от насекомых. По словам Комаровского, для этого на него достаточно нанести репеллент.

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    здоровье телеведущий врач Евгений Комаровский
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