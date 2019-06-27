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    Жизнь

    Лилия Подкопаева засветила округлившийся животик

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    Лилия Подкопаева - Лилия Подкопаева засветила округлившийся животик
    Лилия Подкопаева
    instagram.com/podkopayeva_official

    Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка провела вечер в Национальной опере Украины

    На днях Лилия Подкопаева была замечена в столице. Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка посетила Национальную оперу Украины. Звезда побывала на спектакле при участии прима-балерины Кристины Шишпор, специального гостя Евгения Лагунова и солиста Национальной оперы Украины Дениса Недака.  

    Своими впечатлениями Лилия поделилась в соцсети.

    «Изящество, легкость, красота, победа над силой притяжения - балет достоин многих эпитетов», - написала спортсменка и добавила несколько фотографий с главными звездами спектакля.

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    Лилия Подкопаева засветила округлившийся животик
    Лилия Подкопаева засветила округлившийся животик
    Лилия Подкопаева засветила округлившийся животик
    instagram.com/podkopayeva_official

    Стоит отметить, что поклонники обратили внимания на аккуратненький животик Подкопаевой, который Лилия, судя по всему, и не пытается скрыть.


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