«Лисьи глазки»: почему все хотят быть похожими на Беллу Хадид и Кайли Дженнер (фото)



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23-летняя Белла Хадид и 22-летняя Кайли Дженнер ввели моду на новую услугу. instagram.com/bellahadid, instagram.com/kyliejenner

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Косметологи заявили о новом тренде среди любительниц улучшать свою внешность Этим летом в тренде «лисьи глазки». Такой эффект можно достичь без обращения к пластическому хирургу. Специалисты утверждают, что такой фишкой пользуются супермодель Белла Хадид и другие известные красотки.

За последнее время популярность «лисьих глаз» возросла в 15 раз. Эксперты уверяют, что это минимально инвазивная нехирургическая процедура поднимает брови и внешние углы глаз. Для создания эффекта используют специальные нити, которые постепенно рассасываются без вреда для организма и следов на лице.

В отличие от сложных пластических операций, этот метод нельзя назвать хирургическим. Он занимает всего полчаса, следы и оттеки полностью исчезают за 1-2 недели. Стоит процедура £500-750. Эффект длится около года.

«Многие наши клиентки, занятые карьерой, довольны, что могут сделать процедуру в обеденный перерыв. Они хотят подражать молодым знаменитостям, таким как Белла Хадид, Кайли и Кендалл Дженнер. Услуга «лисий взгляд» оказалась очень популярной с тех пор, как мы ввели ее в январе», - отметил доктор клиники пластической хирургии в Лондоне Махса Салеки.

Раньше, чтобы удлинить глаза, поднять брови и открыть верхнее веко, красоткам приходилось ложиться под скальпель. К примеру, при блефаропластике часть века отрезается и сшивается. Последствия дорогостоящей операции необратимы.

Теперь же этого эффекта можно достичь максимально безболезненно без единого разреза. Еще один плюс, по словам специалистов: нити можно в любой момент убрать, если вдруг вам надоел эффект, или скорректировать угол подъема, сообщает Daily Mail.

«Эта тенденция доказывает нам, что клиенты действительно хотят безопасных, доступных и эффективных альтернатив хирургии. Они всё чаще делают выбор в пользу временных корректировок, которые уважают их индивидуальность. В любой момент они могут вернуться к своей естественной внешности, если пожелают», - отметил доктор.