Сергей Притула рассказал, в каких ситуациях использует русский язык



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Сергей Притула

По словам комика, в ссорах с женой он чаще идет первым на примирение.

Популярный украинский телеведущий, комик и шоумен Сергей Притула поделился историей о том, как он ссорится со своей женой Екатериной. Об этом он поведал в интервью программы «Слава +».

«У моей жены есть сестра, которая замужем за руководителем партии «Возрождение» нардепом Виталием Хомутынником. Он тоже из Донецка. И на каком-то дне рождения Хомутынник спрашивает у моей жены: «Катя, ты с Серым на каком языке общаешься?» Она говорит: «Мы дома общаемся по-украински. Только когда ссоримся, Сережа переходит на русский. Виталик српашиват: «А почему?» Она отвечает: «Не знаю, может он думает, что до меня так лучше доходит», - рассказал Притула.

По словам комика, в ссорах с женой он чаще идет первым на примирение.

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