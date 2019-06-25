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    Жизнь

    Лободу пригласила в гости Алла Пугачева и Максим Галкин

    • Розсилка
    Лободу пригласила в гости Алла Пугачева и Максим Галкин

    Украинская певица поделилась впечатлениями в соцсети

    36-летняя певица насыщенно провела выходные. Она побывала на дружеской встрече у Примадонны.

    В воскресенье 70-летняя Алла Пугачева и ее 43-летний супруг Максим Галкин устроили вечеринку, на которую пригласили звездных друзей и их детей. Среди гостей оказался Александр Ревва, который приехал в деревню Грязь с супругой Анжеликой и дочерьми Алисой и Амели. Светлана Лобода появилась в замке Максима Галкина в компании восьмилетней дочери Евы.

    После званого ужина участники вечеринки сделали несколько совместных фотографии. Затем дети Лободы, Реввы и Аллы Пугачевой устроили специальное шоу для родителей.

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    «Алла Борисовна, Максим — ваш дом настоящий остров любви и счастья. Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо», — написала Лобода в Instagram.

    Максим Галкин, в свою очередь, рассказал, что дети были счастливы пообщаться со своими ровесниками: «Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы».

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