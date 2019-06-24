Два свадебных платья, роскошная итальянская вилла и звездные гости: фоторепортаж со свадьбы Алины Гросу



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В сети появились первые снимки с торжества

23-го июня украинская певица Алина Гросу сыграла свадьбу в Италии.

Одной из первых, Алину Гросу в свадебном платье показала крестная мать невесты - Ирина Билык и пожелала паре любви и взаимопонимания. Кстати, именно Билык рассекретила детали торжества.

Стоит отметить, что свадьба прошла в одном из живописных городов Италии. Праздник устроили в древнем, известном своими бальнеологическими курортами, городке Абано-Терме, что недалеко от Падуи. Специально для торжества молодожены арендовали роскошную виллу. Кроме родителей молодоженов и близких друзей пары в итальянский городок также прилетели звезды шоу-бизнеса: крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров, Виталий Козловский и ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая.

Стоит отметить, что невеста подготовилась к торжеству основательно. Все было идеально: подружки невесты были одеты в золотистые платья одного фасона, а друзья жениха - в смокинги с бабочками. Конечно же, Гросу позаботилась и о своем комфорте: за вечер звезда сменила два наряда.

Сначала она появилась перед гостями в пышном белом платье, украшенном тонким кружевным узором, с корсетом и массивным головным убором в виде короны, к которому крепилась фата.

Позже невеста сменила наряд на легкое струящееся золотистое платье с накидкой на плечах.

Напомним, что в недавнем интервью, певица Алина Гросу поделилась с поклонниками интересными подробностями о своем возлюбленном.

«Когда я впервые увидела будущего мужа, то подумала: «Какой же умный парень, наверное еще тот зануда. Нам с ним не по пути ... Никогда бы не хотела себе такого мужа». Потом оказалось, что я кардинально не права. Саша действительно очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе», - поделилась она.

«В отношениях с любимым я никогда не позволяю себе брать бразды правления в семье в свои руки. Он мужчина с большой буквы «М». Настоящий лидер», - призналась 24-летняя Гросу.

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