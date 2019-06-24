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    Шоу-биз

    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад

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    Кристина Агилера - Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера

    Певица поблагодарила поклонников за любовь и поддержку

    Кристина Агилера записала дебютный альбом, названный в свою честь ровно 20 лет назад. Первый промосингл «Genie in a Bottle» стал, пожалуй, поворотным в карьере исполнительницы, именно тогда у нее появились фанаты по всему миру.

    В своем Instagram певица опубликовала обложку первой пластинки со своим фото, где она совсем юная. Она поблагодарила своих фанатов за поддержку и любовь все эти годы.

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    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад
    Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад

     «Привет, родные! Сегодня исполнилось ровно 20 лет с момента выхода «Genie in a Bottle», тогда я ощутила весь спектр эмоций. Мне было всего 18, я помню, как вернулась домой из Японии и увидела, что она занимает первое место в чартах. Я бесконечно признательна вам, что вы полюбили его так же, как и я. Спасибо, что были со мной все эти годы. Люблю вас, мои бойцы», — написала Кристина.

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