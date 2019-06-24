Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад



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Кристина Агилера

Певица поблагодарила поклонников за любовь и поддержку

Кристина Агилера записала дебютный альбом, названный в свою честь ровно 20 лет назад. Первый промосингл «Genie in a Bottle» стал, пожалуй, поворотным в карьере исполнительницы, именно тогда у нее появились фанаты по всему миру.

В своем Instagram певица опубликовала обложку первой пластинки со своим фото, где она совсем юная. Она поблагодарила своих фанатов за поддержку и любовь все эти годы.

«Привет, родные! Сегодня исполнилось ровно 20 лет с момента выхода «Genie in a Bottle», тогда я ощутила весь спектр эмоций. Мне было всего 18, я помню, как вернулась домой из Японии и увидела, что она занимает первое место в чартах. Я бесконечно признательна вам, что вы полюбили его так же, как и я. Спасибо, что были со мной все эти годы. Люблю вас, мои бойцы», — написала Кристина.

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