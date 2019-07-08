Лолита Милявская побывала в Донецке, Луганске и Дебальцево



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Лолита Милявская 24tv.ua

Певица, которой запрещен въезд в Украину выступила на территории ДНР и ЛНР

Российская певица Лолита Милявская выступила в Донецке и Луганске. Вместе с Денисом Клявером (экс-участником группы «Чай вдвоем», - прим.ред) певица спела на концертах, приуроченных к Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России.

В Донецке артисты выступили в субботу, в Луганске – на следующий день. По дороге в Луганск певица сняла видео в Дебальцево и выложила в своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 6 Июл 2019 в 3:01 PDT

« Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет мир? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах, я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до земли и обратно», - заявила Лолита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 7 Июл 2019 в 3:59 PDT

Стоит отметить, что не все фолловеры Лолиты, которая родилась и долгое время жила в Украине, согласны с мнением певицы.

«Лолита, актриса Вы великолепная, но до Раневской Вам далеко, ибо она не сделала бы этого, и ваши поступки охарактеризовала бы одним словом - «запроданка», « У меня есть там много знакомых, которые всё рассказывают... и уже не дождутся когда Путин удовлетворит свое эго и начнет наводить порядок в своей стране, а не уничтожать соседские территории.Очень многие об этом мечтают...», «Лолита, Вам не стыдно? Вам уже въезд закрыли в Украину, а вы продолжаете нести чушь» - пишут в соцсети.