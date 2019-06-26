Поклонники раскритиковали новый клип экс-«Виа-Гры»



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова презентовала провокационный клип «Я же мать»

36-летняя певица и телеведущая предстала перед зрителями без нижнего белья в эпатажном образе мамы, которой хочется отдыхать.

В провокационном клипе Анна мчит на мотоцикле, сидит в лимузине с полуобнажёнными мужчинами, танцует, катается на скейтборде. На неё надета яркая спортивная одежда, неоновое платье салатового цвета, в волосы вплетены цветные косы. Броский образ дополняет яркий макияж и отсутствие нижнего белья.

Поклонники отреагировали неоднозначно. «Спасибо за прекрасную песню, клип и за настрой. Самое интересное, как она зашла детям! Мой шестилетний сын поёт её постоянно, что со стороны выглядит ну очень мило», «Анечка! Работа супер! Ярко и бомбически! Обожаю Вас и Ваши работы!», «Не понимаю, куда все смотрят и за что пишут типа это огонь. Это срам, стыд и позор», «Жалко детей таких мам, которые дэнсят всю жизнь, а потом приходят домой опухшие от алкоголя», — прокомментировали подписчики в Instagram.

Певица объяснила, что она хотела донести до публики такой задумкой.

«С рождением ребенка женщина становится ещё женственнее и ещё больше нуждается в заботе и внимании! Каждый день мамы всего мира проходят через колоссальный стресс, от бытовых вещей до психологического. И не смейте у нас забирать возможность отдыхать и оставаться желанными, сумасшедшими, совершать ошибки, глупости и иногда дэнсить до утра!» — заявила Анна на своей странице в Instagram.

Своими клипом и песней Седокова хотела показать, что после рождения ребенка женщина не должна забывать о своей красоте и сексуальности и обязана находить время для себя и своих развлечений.

У Анны Седоковой трое детей — 15-летняя дочь Алина, 8-летняя дочь Моника и двухлетний сын Гектор.

Джерело: graziamagazine.ru