Запрещенная в Украине Лолита Милявская бросила молодого мужа



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Лолита Милявская и ее супруг Дмитрий instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица призналась, что чувства остыли

Популярная российская певица, которой запрещен въезд в Украину уже несколько лет, разошлась со своим очередным мужем.

Причины расставания с 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым написала на своей странице в Instagram. По словам 55-летней певицы Лолита Милявская это было обоюдным решением.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю., а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости. Пожалуй, все. Статус свободен, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой!...», - написала эпатажная звезда.

Стоит отметить, многие поклонники и звезды были искренне удивлены такому повороту событий в семейной жизни Милявской. Одной из них стала украинская певица Екатерина Бужинская.

«Не хочу верить! Вы отличная пара!», - написала украинская звезда. Стоит отметить, что распереживались и российские знаменитости.

Например Елена Воробей посоветовала паре не спешить, а просто взять паузу.

«Эх! А так хотелось от всей души чтобы ВЫ ВДВОЁМ сквозь десятилетия вместе такие красивые, мудрые, разные, любящие и счастливые. Лолочка...Дима...сил вам и ...а может просто взять паузу? Впрочем, вам виднее», - написала юмористка.



