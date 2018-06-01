Названы лучшие события июня в Киеве
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Розсилка
Чтобы вы открыли для себя это лето максимально красочным и ярким, мы собрали топ лучших событий Киева
Наконец наступило долгожданное лето. А июнь - это время ярких уик-эндов, насыщенных отпусков и месяц, который открывает безумный фестивальный сезон. Теплые вечера побуждают не сидеть дома, даже если сегодня не пятница, а длинные ночи нуждаются в веселье.
Столичная жизнь кипит в любое время года, но особенно много хороших ивентов происходит именно в летний период времени. И если вы пока не планируете уезжать в отпуск, то наша подборка поможет вам провести время не мене увлекательно даже в пределах города.
Максимально насыщенным июнь станет благодаря разнообразным музыкальным концертам, ведь для того, чтобы послушать легенд мирового рока даже не нужно будет ехать на международные фестивали.
Национальная опера Украины в этом месяце закрывает свой юбилейный 150-ый сезон, а значит постановки будут поражать своей зрелищностью и уровнем приглашенных звезд.
Да и приятных городских активностей на свежем воздухе с каждым днем становится все больше. Фестивали уличной еды и стрит-арта, пикники и велопарады уже стали неотъемлемой частью жизни современного города и радушно приглашают киевлян и гостей города развлечься с приходом лета.
Концерт группы Deep Purple
Когда: 6.06
Где: Дворец Спорта
Цена: от 1100 грн.
Культовые Deep Purple сыграют все любимые хиты и новые песни из двадцатого студийного альбома inFinite, в честь которого группа поехала в мировое турне. Таким образом, рокеры собираются праздновать 50-летие коллектива. Это действительно уникальная возможность увидеть и услышать одну из самых известных групп в мире музыки.
Спектакль Повелитель мух
Когда: 8.06
Где: Европейский культурный центр «Краков»
Цена: от 150 грн.
Премьера драматического спектакля «Повелитель мух», нового проекта ЦСИ «ДАХ» и Театра Practicum. Режиссер – Petrosyan David. Постановка по мотивам книг Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и Освальда Шпенглера «Закат Европы».
Сюжет о том, как группа подростков разделяется пополам, создавая пропасть непонимания: одни пытаются бороться со своим страхом, оставаясь гуманными до конца, другие же поклоняются неизвестному «зверю».
Опера «Любовный напиток»
Когда: 9.06
Где: Национальная опера Украины
Цена: от 20 грн
Опера преисполнена тонкого юмора, душевных переживаний и чувственности. Она наполняет радостью, очаровывая своей легкостью и уникальностью. Именно поэтому эта опера часто появляется на самых известных мировых сценах как в своем классическом, традиционном виде, так и в разнообразных современных интерпретациях.
Содержание произведения построено на веренице разнообразных неожиданностей, которые в итоге приводят главных героев к позитивному финалу. Премьера состоялась на сцене миланского «Ла Скала» 12 мая 1832 года. Это был один из самых ярких прижизненных творческих триумфов молодого, на то время очень счастливого и воодушевленного, захмелевшего от любви к жене Вирджинии Гаэтано Доницетти, который писал эту музыку не только для театра, но и для любимой женщины.
Фестиваль Белые Ночи
Когда: 15-16.06
Где: Арт-завод Платформа
Цена: от 450 грн
Настоящий танцевальный праздник. Все приходят сюда не только танцевать до рассвета, но и общаться с единомышленниками, смотреть на удивительное световое шоу и весело проводить время. Здесь вас будут ждать лучшие бары Киева, вкусная еда, разнообразные фотозоны и традиционный блестящий метафан, который тут повсюду. Всю ночь музыка будет звучать с 5 разных сцен, где вы услышите Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San, Adrian Hour и много украинских артистов.
Концерт «Ослепительная молодость классики»
Когда: 17.06
Где: Национальная опера Украины
Цена: от 20 грн
Премьера концертной программы «Ослепительная молодость классики», посвященной 150-летнему юбилею театра, состоялась в марте этого года и имела у зрителей большой успех. И не случайно, потому что это прекрасный случай увидеть в одном концерте всех молодых талантливых солистов оперы и балета, звезды которых только загораются, или уже ярко сияют на творческом небосклоне.
Их двенадцать, они ослепительно молоды, красивы и талантливы. Они разрушают стереотипы, раздвигают привычные рамки и делают чрезвычайно привлекательным то, чем самозабвенно занимаются сами.
Балет «Юлий Цезарь»
Когда: 20.06, 26.06
Где: Национальная опера Украины
Цена: от 20 грн
Национальная опера Украины, при поддержке Посольства Итальянской Республики в Украине и Итальянского института культуры в Украине, представляет премьеру балета об одной из самых больших империй Древнего мира. По замыслу авторов, одну из самых развитых цивилизаций прошлого - Древний Рим, олицетворит тот, кому приписывают известное высказывание - «Пришел, увидел, победил». Завоеватель, диктатор, реформатор - Гай Юлий Цезарь.
Двухактный спектакль содержит огромный пласт античной культуры и традиций, который по собственному либретто поставила художественный руководитель балета театра Анико Рехвиашвили. Дирижер-постановщик - Николай Дядюра, художник-постановщик - Станислав Петровский, художник по костюмам - Наталья Кучеря.
Фестиваль BELIVE
Когда: 21-24.06
Где: НСК «Олимпийский»
Цена: от 900 грн
Самый разнообразный фестиваль страны. В самом центре Киева на «Олимпийском» соберутся все городские развлечения и ваши друзья. Будут самые разнообразные направления, от арта и кино, до стендапа, блогинга и уличного спорта. На основной сцене выступят легендарные Jamiroquai, Hurts, Everything Everything и другие. Также вас ждет еще две сцены: ночная с электронщиками и сцена, посвященная разным направлениям украинской музыки.
Promin’ l Apparat & Telefon Tel Aviv
Когда: 22.06
Где: Арт-завод Платформа
Цена: от 650 грн
Невероятная вечеринка с мегакрутыми артистами от H2D и Smailov. У пульта будут стоять Apparat и продюсера Джошуа Юстиса с live шоу своего всемирно известного электронного проекта Telefon Tel Aviv. За световое шоу отвечает команда Festilights из Нидерландов, виджеи берлинского клуба Berghain/Panorama Bar и художники Pfadfinderei, которые сотрудничали с Modeselektor и Moderat.
Международный День Йоги 2018
Когда: 23.06
Где: Крещатик
Цена: вход бесплатный
Новички и бывалые, молодые и зрелые йоги объединятся в этот день в центре столицы, чтобы ощутить эту особую атмосферу во время совместной практики йоги, которую проведет посол Индии в Украине. Цель марафона показать всем желающим, что йога – это очень полезно и совсем несложно. А также планируется собрать более 4 тыс. человек, поставить рекорд и стать самым масштабным йога-марафоном в Европе.
Ансамбль «Родные напевы»
Когда: 23.06
Где: Национальная филармония Украины
Цена: от 70 грн
Ансамбль народных инструментов «Родные напевы» с руководителем Юрием Карнаухом, тенором Валентином Дитюком и сильным басом Тарасом Штондой удивят всех посетителей своим академическим пением. В программе вечера лучшие произведения западноевропейских и украинских композиторов
Благотворительный Кураж Базар Flower power
Когда: 23-24.06
Где: Арт-завод Платформа
Цена: 150 грн
Этот ярмарок старых и новых вещей полюбился уже большинству киевлян, он способен скрасить самым лучшим образом ваши выходные. Здесь можно окунуться в позитивную бохо-атмосферу свободы, любви, счастья и гармонии. Надеть свои праздничные стильные вещи, браслеты и яркие платки или купить их на барахолке.
Балет «Баядерка»
Когда: 24.06
Где: Национальная опера Украины
Цена: от 20 грн
Людвиг Минкус - композитор, чье имя неразрывно связано с балетным жанром, а как творца балетной музыки его ценили не меньше, чем П.Чайковского. Он написал музыку для многих балетных постановок, среди которых балет «Баядерка», который считается одним из лучших произведений автора. Идея создания балета принадлежит Мариусу Петипа, который в соавторстве с Сергеем Худековым написал либретто. Он также выступил в роли главного балетмейстера. В основе либретто к «Баядерке» положена драма древнеиндийского поэта Калидасты и баллада Й. В. фон Гете «Бог и баядерка». Это трагическая история любви баядерки Никии и воина Солора.