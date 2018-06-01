Названы лучшие события июня в Киеве

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Лучшие события июня

Чтобы вы открыли для себя это лето максимально красочным и ярким, мы собрали топ лучших событий Киева

Наконец наступило долгожданное лето. А июнь - это время ярких уик-эндов, насыщенных отпусков и месяц, который открывает безумный фестивальный сезон. Теплые вечера побуждают не сидеть дома, даже если сегодня не пятница, а длинные ночи нуждаются в веселье.

Столичная жизнь кипит в любое время года, но особенно много хороших ивентов происходит именно в летний период времени. И если вы пока не планируете уезжать в отпуск, то наша подборка поможет вам провести время не мене увлекательно даже в пределах города.

Максимально насыщенным июнь станет благодаря разнообразным музыкальным концертам, ведь для того, чтобы послушать легенд мирового рока даже не нужно будет ехать на международные фестивали.

Национальная опера Украины в этом месяце закрывает свой юбилейный 150-ый сезон, а значит постановки будут поражать своей зрелищностью и уровнем приглашенных звезд.

Да и приятных городских активностей на свежем воздухе с каждым днем становится все больше. Фестивали уличной еды и стрит-арта, пикники и велопарады уже стали неотъемлемой частью жизни современного города и радушно приглашают киевлян и гостей города развлечься с приходом лета.

Концерт группы Deep Purple

Когда: 6.06

Где: Дворец Спорта

Цена: от 1100 грн.

Культовые Deep Purple сыграют все любимые хиты и новые песни из двадцатого студийного альбома inFinite, в честь которого группа поехала в мировое турне. Таким образом, рокеры собираются праздновать 50-летие коллектива. Это действительно уникальная возможность увидеть и услышать одну из самых известных групп в мире музыки.

Спектакль Повелитель мух

Когда: 8.06

Где: Европейский культурный центр «Краков»

Цена: от 150 грн.

Премьера драматического спектакля «Повелитель мух», нового проекта ЦСИ «ДАХ» и Театра Practicum. Режиссер – Petrosyan David. Постановка по мотивам книг Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и Освальда Шпенглера «Закат Европы».

Сюжет о том, как группа подростков разделяется пополам, создавая пропасть непонимания: одни пытаются бороться со своим страхом, оставаясь гуманными до конца, другие же поклоняются неизвестному «зверю».

Опера «Любовный напиток»

Когда: 9.06

Где: Национальная опера Украины

Цена: от 20 грн

Опера преисполнена тонкого юмора, душевных переживаний и чувственности. Она наполняет радостью, очаровывая своей легкостью и уникальностью. Именно поэтому эта опера часто появляется на самых известных мировых сценах как в своем классическом, традиционном виде, так и в разнообразных современных интерпретациях.

Содержание произведения построено на веренице разнообразных неожиданностей, которые в итоге приводят главных героев к позитивному финалу. Премьера состоялась на сцене миланского «Ла Скала» 12 мая 1832 года. Это был один из самых ярких прижизненных творческих триумфов молодого, на то время очень счастливого и воодушевленного, захмелевшего от любви к жене Вирджинии Гаэтано Доницетти, который писал эту музыку не только для театра, но и для любимой женщины.

Фестиваль Белые Ночи

Когда: 15-16.06

Где: Арт-завод Платформа

Цена: от 450 грн

Настоящий танцевальный праздник. Все приходят сюда не только танцевать до рассвета, но и общаться с единомышленниками, смотреть на удивительное световое шоу и весело проводить время. Здесь вас будут ждать лучшие бары Киева, вкусная еда, разнообразные фотозоны и традиционный блестящий метафан, который тут повсюду. Всю ночь музыка будет звучать с 5 разных сцен, где вы услышите Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San, Adrian Hour и много украинских артистов.

Концерт «Ослепительная молодость классики»

Когда: 17.06

Где: Национальная опера Украины

Цена: от 20 грн

Премьера концертной программы «Ослепительная молодость классики», посвященной 150-летнему юбилею театра, состоялась в марте этого года и имела у зрителей большой успех. И не случайно, потому что это прекрасный случай увидеть в одном концерте всех молодых талантливых солистов оперы и балета, звезды которых только загораются, или уже ярко сияют на творческом небосклоне.

Их двенадцать, они ослепительно молоды, красивы и талантливы. Они разрушают стереотипы, раздвигают привычные рамки и делают чрезвычайно привлекательным то, чем самозабвенно занимаются сами.

Балет «Юлий Цезарь»

Когда: 20.06, 26.06

Где: Национальная опера Украины

Цена: от 20 грн

Национальная опера Украины, при поддержке Посольства Итальянской Республики в Украине и Итальянского института культуры в Украине, представляет премьеру балета об одной из самых больших империй Древнего мира. По замыслу авторов, одну из самых развитых цивилизаций прошлого - Древний Рим, олицетворит тот, кому приписывают известное высказывание - «Пришел, увидел, победил». Завоеватель, диктатор, реформатор - Гай Юлий Цезарь.

Двухактный спектакль содержит огромный пласт античной культуры и традиций, который по собственному либретто поставила художественный руководитель балета театра Анико Рехвиашвили. Дирижер-постановщик - Николай Дядюра, художник-постановщик - Станислав Петровский, художник по костюмам - Наталья Кучеря.

Фестиваль BELIVE

Когда: 21-24.06

Где: НСК «Олимпийский»

Цена: от 900 грн

Самый разнообразный фестиваль страны. В самом центре Киева на «Олимпийском» соберутся все городские развлечения и ваши друзья. Будут самые разнообразные направления, от арта и кино, до стендапа, блогинга и уличного спорта. На основной сцене вы ступят легендарные Jamiroquai, Hurts, Everything Everything и другие. Также вас ждет еще две сцены: ночная с электронщиками и сцена, посвященная разным направлениям украинской музыки.

Promin’ l Apparat & Telefon Tel Aviv

Когда: 22.06

Где: Арт-завод Платформа

Цена: от 650 грн

Невероятная вечеринка с мегакрутыми артистами от H2D и Smailov. У пульта будут стоять Apparat и продюсера Джошуа Юстиса с live шоу своего всемирно известного электронного проекта Telefon Tel Aviv. За световое шоу отвечает команда Festilights из Нидерландов, виджеи берлинского клуба Berghain/Panorama Bar и художники Pfadfinderei, которые сотрудничали с Modeselektor и Moderat.

Международный День Йоги 2018

Когда: 23.06

Где: Крещатик

Цена: вход бесплатный

Новички и бывалые, молодые и зрелые йоги объединятся в этот день в центре столицы, чтобы ощутить эту особую атмосферу во время совместной практики йоги, которую проведет посол Индии в Украине. Цель марафона показать всем желающим, что йога – это очень полезно и совсем несложно. А также планируется собрать более 4 тыс. человек, поставить рекорд и стать самым масштабным йога-марафоном в Европе.

Ансамбль «Родные напевы»

Когда: 23.06

Где: Национальная филармония Украины

Цена: от 70 грн

Ансамбль народных инструментов «Родные напевы» с руководителем Юрием Карнаухом, тенором Валентином Дитюком и сильным басом Тарасом Штондой удивят всех посетителей своим академическим пением. В программе вечера лучшие произведения западноевропейских и украинских композиторов

Благотворительный Кураж Базар Flower power

Когда: 23-24.06

Где: Арт-завод Платформа

Цена: 150 грн

Этот ярмарок старых и новых вещей полюбился уже большинству киевлян, он способен скрасить самым лучшим образом ваши выходные. Здесь можно окунуться в позитивную бохо-атмосферу свободы, любви, счастья и гармонии. Надеть свои праздничные стильные вещи, браслеты и яркие платки или купить их на барахолке.