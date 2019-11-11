Ляшко отплясывал на концерте звезды русского шансона (видео)



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Концерт Любови Успенской был посвящен ее 65-летию

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Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сходил на концерт пропутинской певицы Любови Успенской. Об этом пишет КП.

Концерт прошел во Дворце спорта 10 ноября. Билеты стоили от 850 до 4700 гривен. Самые дорогие места были выкуплены полностью. Зрителям Успенская сообщила, что до пяти утра снимала в Киеве новый клип.

Поклонником певицы оказался лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который во время выступления Успенской танцевал со своей женой Роситой.

Концерт Любови Успенской был посвящен ее 65-летию, программа называлась «История большой любви» и сочетала знаменитые хиты певицы и композиции из последних альбомов.