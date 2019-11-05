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    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки

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    Бруклин Бекхэм - У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    Бруклин Бекхэм

    Звездные родители не впечатлены любовными подвигами своего сына

    У старшего сына Дэвида Бекхэма Бруклина была тайная встреча с младшей сестрой Кейт Мосс Лотти. Пара наслаждалась друг другом некоторое время, прежде чем Бруклин начал встречаться с моделью Ханой Кросс, которая с тех пор стала лучшей подругой Лотти.

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    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки
    У Бруклин Бекхэм тайно встречался с младшей сестрой Кейт Мосс: фото сексуальной блондинки

    Отметим, что Лотти – уже четвертая девушка, с которой у 20-летнего Бруклина был роман. Подобное поведение сына вызывает опасения у его знаменитых родителей.

    По словам источников британского издания The Sun Дэвид и Виктория не впечатлены подвигами своего мальчика и боятся, что он станет пресловутым бабником.

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