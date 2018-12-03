Любимая собака Клаудии Шифер загрызла соседских овец



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Клаудия Шифер

Соседи модели вынуждены были вызвать полицию

Клаудия Шифер и ее супруг, британский режиссер Мэттью Вон, живут в огромном английском особняке в поселке Шимплинг в графстве Саффолк. Несмотря на то, что территория вокруг дома внушительная, у модели нередко случаются разногласия с соседями.

Так на днях немецкую супермодель вызвали в полицию из-за того, что любимая собака Клаудии, немецкая овчарка по кличке Оскар, напала на соседнюю ферму и загрызла несколько овец. Хозяин овец побоялся сам связываться с разъяренной собакой и вызвал полицию.



Теперь знаменитым супругам грозит штраф в размере 3000 фунтов за услуги ветеринара, а также по 80 фунтов за неродившихся ягнят. Кроме того, фермер попросил у полиции разрешение стрелять в собаку, если она нападет на его овец еще раз.





Джерело: graziamagazine.ru