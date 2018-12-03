  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Любимая собака Клаудии Шифер загрызла соседских овец

    • Розсилка
    Клаудия Шифер - Любимая собака Клаудии Шифер загрызла соседских овец
    Клаудия Шифер

    Соседи модели вынуждены были вызвать полицию

    Клаудия Шифер и ее супруг, британский режиссер Мэттью Вон, живут в огромном английском особняке в поселке Шимплинг в графстве Саффолк. Несмотря на то, что территория вокруг дома внушительная, у модели нередко случаются разногласия с соседями.

    Так на днях немецкую супермодель вызвали в полицию из-за того, что любимая собака Клаудии, немецкая овчарка по кличке Оскар, напала на соседнюю ферму и загрызла несколько овец. Хозяин овец побоялся сам связываться с разъяренной собакой и вызвал полицию.


    deb55e1e69c1edacf239d7575d67648b_fitted_740x1500

    Теперь знаменитым супругам грозит штраф в размере 3000 фунтов за услуги ветеринара, а также по 80 фунтов за неродившихся ягнят.

    Кроме того, фермер попросил у полиции разрешение стрелять в собаку, если она нападет на его овец еще раз.


    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ