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    Шоу-биз

    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума

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    Кара Делевинь - Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь

    Именно британской модели мы обязаны модой на густые и широкие брови

    Одна из самых узнаваемых топ-моделей современности 26-летняя Кара Делевинь шокировала поклонников оригинальным видео. На нем модель и актриса в обнаженном виде изображает мерзкого Голлума из «Властелина колец» и произносит его знаменитую фразу «Моя прелесть!». Худощавость Кары, ее богатая мимика и наголо бритая голова придали впечатляющего сходства с оригиналом.

    «Не понимаю, почему я была одна», — иронично подписала короткое видео Кара.

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    Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne)

    Напомним, Кара Делевинь считается одной из самых «стильных людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет» по мнению американской версии журнала Vogue. В рейтинге «50 супермоделей мира» профессионального портала Models.com фотомодель занимает 5 место, а в рейтинге британской Evening Standard «1000 самых влиятельных лиц 2011 года» находится в категории «самых приглашаемых». Также Кара написала первую свою книгу «Зеркало, Зеркало», которая вышла в свет 5 октября 2017.

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    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума
    Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума

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