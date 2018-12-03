Кара Делевинь побрилась «под ноль» и изобразила Голлума



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кара Делевинь

Именно британской модели мы обязаны модой на густые и широкие брови

Одна из самых узнаваемых топ-моделей современности 26-летняя Кара Делевинь шокировала поклонников оригинальным видео. На нем модель и актриса в обнаженном виде изображает мерзкого Голлума из «Властелина колец» и произносит его знаменитую фразу «Моя прелесть!». Худощавость Кары, ее богатая мимика и наголо бритая голова придали впечатляющего сходства с оригиналом.

«Не понимаю, почему я была одна», — иронично подписала короткое видео Кара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) 29 Ноя 2018 в 11:38 PST

Напомним, Кара Делевинь считается одной из самых «стильных людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет» по мнению американской версии журнала Vogue. В рейтинге «50 супермоделей мира» профессионального портала Models.com фотомодель занимает 5 место, а в рейтинге британской Evening Standard «1000 самых влиятельных лиц 2011 года» находится в категории «самых приглашаемых». Также Кара написала первую свою книгу «Зеркало, Зеркало», которая вышла в свет 5 октября 2017.

Читайте также: Подвел наряд: Рита Ора оконфузилась на красной дорожке.