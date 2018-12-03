Украинка победила на альтернативном Евровидении



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Riya Фото: instagram.com/riyamusic

За песню на украинском языке проголосовали пользователи сети из 50 стран

Известная украинская певица Riya стала победительницей престижного европейского песенного конкурса The North Vision Song Contest. Ее клип на песню «Полюси» набрал наибольшее количество голосов интернет-зрителей. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook и в Instagram певицы.

«Я никогда не могла представить, что стану победителем. Всегда в конкурсах и соревнованиях я была второй, или третьей. А сейчас моя песня «Полюсы» стала первой в интернет-альтернативном Евровидении!», — поделилась радостью певица.

Riya также отметила, что за ее песню на украинском языке проголосовали пользователи сети из 50 стран, среди которых Испания, Мальта, Казахстан и Швеция.

«Не Казкой единственной», - подчеркнула певица важность победы для украинской музыки.

The North Vision Song Contest — конкурс песен на Youtube, который впервые был проведен среди членов Северного вещательного союза в марте 2013 года. Конкурс был основан на существующем формате Евровидения. Нынешним и официальным исполнительным руководителем является Ян Симонис.

Riya (настоящее имя Наливайко Валерия Олеговна) родилась 17 сентября 1993 в Полтаве. В возрасте 8 лет Riya с семьей переехала в город Ровно, где начала ходить в музыкальную школу по классу бандуры и народного пения. Через два года певица с родителями начала жить в Киеве. В столице Riya продолжила заниматься народным пением и выступать на фестивалях «Молодая Галичина», «Крымские волны», «Кроки», «Червона Рута» и другие.

С 19 лет начала писать песни. В 2016-м заявила о себе на конкурсе «Хит-конвейер» от телеканала М2. Песню певицы «Параллели» отобрали в 50 лучших в Украине. В 2017 году вышел первый сингл «Не боюсь» с видеоклипом, который неоднократно попадал в топ лучших клипов и песен года. Одновременно с этим Riya получила номинацию на премию «Волна страны» от радио «Страна фм» за лучшую женскую песню. Летом 2018 Riya стала более узнаваемой с песней «Полюсы».