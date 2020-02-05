  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри свою квартиру в Нью-Йорке

    • Розсилка
    <p>&laquo;Не переезжайте в Канаду!&raquo;, - советует Мадонна Меган и Гарри</p> <div></div> - Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри свою квартиру в Нью-Йорке

    «Не переезжайте в Канаду!», - советует Мадонна Меган и Гарри

    Принц Гарри пока все еще сильно скучает по родине и периодически прилетает в Англию

    Решение 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри сложить с себя королевские полномочия поддержали многие поклонники пары. Высказаться по этому поводу вчера решила и 61-летняя Мадонна. Она обратилась к герцогам с предложением арендовать у нее квартиру в Нью-Йорке. В ролике, опубликованном звездой, она сидит перед зеркалом, готовится к выступлению и рассказывает о преимуществах своих апартаментов.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Madonna (@madonna)

    «В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не уезжайте в Канаду, там скучно», – обратилась к паре певица.

    Сейчас Меган Маркл и принц Гарри обосновались в Канаде, где они арендовали дом на острове Ванкувер, в котором живут вместе с девятимесячным сыном Арчи. О том, чтобы периодически жить в США, супруги тоже размышляют. Однако пока они, по сообщениям инсайдеров, рассматривают Калифорнию: туда они хотят отправиться на лето. Впрочем, предложение Мадонны звучит весьма заманчиво — как знать, может быть, они и изменят свои планы.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри свою квартиру в Нью-Йорке
    Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри свою квартиру в Нью-Йорке
    Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри свою квартиру в Нью-Йорке
    Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри свою квартиру в Нью-Йорке
    Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри свою квартиру в Нью-Йорке

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци                                                                                                                                                           


     

     

    Меган Маркл Принц Гарри певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ