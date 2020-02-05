Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри свою квартиру в Нью-Йорке



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«Не переезжайте в Канаду!», - советует Мадонна Меган и Гарри

Принц Гарри пока все еще сильно скучает по родине и периодически прилетает в Англию

Решение 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри сложить с себя королевские полномочия поддержали многие поклонники пары. Высказаться по этому поводу вчера решила и 61-летняя Мадонна. Она обратилась к герцогам с предложением арендовать у нее квартиру в Нью-Йорке. В ролике, опубликованном звездой, она сидит перед зеркалом, готовится к выступлению и рассказывает о преимуществах своих апартаментов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 4 Фев 2020 в 3:15 PST

«В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не уезжайте в Канаду, там скучно», – обратилась к паре певица.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри обосновались в Канаде, где они арендовали дом на острове Ванкувер, в котором живут вместе с девятимесячным сыном Арчи. О том, чтобы периодически жить в США, супруги тоже размышляют. Однако пока они, по сообщениям инсайдеров, рассматривают Калифорнию: туда они хотят отправиться на лето. Впрочем, предложение Мадонны звучит весьма заманчиво — как знать, может быть, они и изменят свои планы.



