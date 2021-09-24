  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Юморист Притула похвастался элитным автомобилем стоимостью больше миллиона (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шоумен Сергей Притула - Юморист Притула похвастался элитным автомобилем стоимостью больше миллиона (фото)
    Шоумен Сергей Притула
    instagram.com/siriy_ua/

    На снимке артист позирует возле своего автомобиля Mercedes-Benz GL 400

    Известный украинский комик и телеведущий Сергей Притула в своем Инстаграме похвастался перед подписчиками роскошным автомобилем. Стоимость машины составляет более миллиона гривен.

    По словам шоумена, за последние трое суток проехал девять городов.

    «Мы с моим "меркуциком" катнули по маршруту Львов-Ивано-Франковск-Коломыя-Черновцы-Каменец-Подольский-Хмельницкий-Тернополь-Ровно-Луцк», – написал Сергей Притула.

    На снимке он позирует возле своего автомобиля Mercedes-Benz GL 400 на заправке. Притула одет в повседневную одежду: черно-белую тельняшку, джинсы, кожаную куртку и кроссовки. В своих руках он держит стакан с кофе.

    instagram.com/siriy_ua/
    instagram.com/siriy_ua/

    Отметим, что свою первую машину он приобрел еще в 2012 году – тогда телеведущий стал владельцем Range Rover. Но вскоре продал ее и купил новую – Mercedes-Benz GL 400. У первого автомобиля было прозвище "Мишка".

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

    Читайте также: Списала клип у Билык и перешла на мову. Ани Лорак приготовилась к реваншу в Украине
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Юморист Притула похвастался элитным автомобилем стоимостью больше миллиона (фото)