Юморист Притула похвастался элитным автомобилем стоимостью больше миллиона (фото)

На снимке артист позирует возле своего автомобиля Mercedes-Benz GL 400

Известный украинский комик и телеведущий Сергей Притула в своем Инстаграме похвастался перед подписчиками роскошным автомобилем. Стоимость машины составляет более миллиона гривен.

По словам шоумена, за последние трое суток проехал девять городов.

«Мы с моим "меркуциком" катнули по маршруту Львов-Ивано-Франковск-Коломыя-Черновцы-Каменец-Подольский-Хмельницкий-Тернополь-Ровно-Луцк», – написал Сергей Притула.

На снимке он позирует возле своего автомобиля Mercedes-Benz GL 400 на заправке. Притула одет в повседневную одежду: черно-белую тельняшку, джинсы, кожаную куртку и кроссовки. В своих руках он держит стакан с кофе.

instagram.com/siriy_ua/

Отметим, что свою первую машину он приобрел еще в 2012 году – тогда телеведущий стал владельцем Range Rover. Но вскоре продал ее и купил новую – Mercedes-Benz GL 400. У первого автомобиля было прозвище "Мишка".

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.