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    Бывший муж Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной (фото)

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    Избранница турецкого бизнесмена Лилия опубликовала фото в Инстаграме, продемонстрировав помолвочное кольцо - Бывший муж Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной (фото)
    Избранница турецкого бизнесмена Лилия опубликовала фото в Инстаграме, продемонстрировав помолвочное кольцо
    instagram.com/__l_i_l_i_a___/

    Пара вместе больше года

    Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу решил вновь жениться. Избранница турецкого бизнесмена Лилия опубликовала фото в Инстаграме, продемонстрировав помолвочное кольцо.

    Девушка была немногословна. Она лишь поставила смайлик в виде сердечка. В Сети пару поздравляют с помолвкой. Не забыли в комментариях упомянуть и экс-супругу Мурата.

    Пара сейчас отдыхает в Турции. Мурат и Лилия у себя в InstaStories делятся совместными фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бывший муж Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной (фото)