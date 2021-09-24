Бывший муж Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной (фото)

Пара вместе больше года

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу решил вновь жениться. Избранница турецкого бизнесмена Лилия опубликовала фото в Инстаграме, продемонстрировав помолвочное кольцо.

Девушка была немногословна. Она лишь поставила смайлик в виде сердечка. В Сети пару поздравляют с помолвкой. Не забыли в комментариях упомянуть и экс-супругу Мурата.

Пара сейчас отдыхает в Турции. Мурат и Лилия у себя в InstaStories делятся совместными фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.