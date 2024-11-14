Мама Узелкова розповіла, чому на похороні боксера не було його ексдружини

За словами матері Узелкова, Марина Боржемська з дітьми нібито лише раз навідували боксера у лікарні

Мама відомого українського боксера Вʼячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, Зінаїда Узелкова не пустила Марину Боржемську на похорон ексчоловіка. Жінка також розкритикувала своїх онуків Роберта й Олівію, які довгий час не спілкувалися з батьком. В інтервʼю Фокусу, жінка заявила, що слова онука Роберта про те, що він був поряд з батьком у лікарні, є неправдою.

Вʼячеслав Узелков та Марина Боржемська фото з соцмереж

За словами Зінаїди Узелкової, Марина Боржемська з дітьми нібито лише раз навідували Узелкова. Після цього Зінаїда вимагала, щоб до Вʼячеслава нікого не пускали, окрім неї та дітей, але у присутності лікаря.

«Вони були, їх пустили. Як я дізналася, що вони прийшли, я написала заяву, щоб нікого не пускали окрім мене і дітей у присутності лікарів. Однак вони більше не приходили. Йому наче ставало краще. Вже лікарі казали, що аналізи покращилися. І тільки вона зайшла до нього в палату і він помер. Роберт пише, я був у батька до останнього дня в лікарні. Та не був він, він бреше. Як можна так говорити», – сказала Зінаїда Узелкова.

Виявляється, саме мама Вʼячеслава Узелкова не пустила Марину Боржемську на похорон спортсмена.

«Я їх зустріла і сказала розвертайтесь і мигом назад. Не хочу, не треба, щоб вона йшла. Вона тільки негатив до нього несла. А вона почала до мене казати: «Ви не маєте права, це діти, діти повинні прийти». Діти повинні були прийти раніше. Вона не пускала, не давала спілкуватися. Вона як прийшла до нього в лікарню, у неї не було на обличчі ні грама скорботи. Люди мені потім розповідали, що вона сиділа й обговорювала квартиру Славину, як оформити її на дітей», – сказала мама боксера.

Зінаїда Узелкова також прокоментувала слова Вʼячеслава, що він не спілкувався з мамою 20 років. З її слів, це сталося через ексдружину, яка нібито забороняла спілкуватися Вʼячеславу з родиною.

«Коли у них було весілля, зазвичай мама радіє, а я на весіллі плакала, так плакала, що Славік мене заспокоював. Я відчувала, що не буде в їх родині щастя, але нічого не казала. Вони поженилися, почали жити і з тих пір як рукою відрізало. Вона, Марина, не дозволяла зі мною спілкуватись. Що вона там йому говорила він ніколи не розповідав. Він її так любив і оберігав, що ніколи нічого поганого не говорив. Коли родився Роберт, потім Олівія, я принесла їм в лікарню золоті сувеніри, я їх привітала, зустріла в лікарні і все, з тих пір ми не спілкувалися. Вона не хотіла з нами зустрічатися і спілкуватися, відповідно і Славік теж припинив з нами спілкуватися. Ми його ніколи не налаштовували проти його родини, і нічого поганого не говорили», — розповіла жінка.

Вже у 2021 році, після розлучення родина возз'єдналася. Як розповіла Зінаїда Узелкова, нова обраниця сина підштовхнула його до примирення, хоча фактично між ними не було ніяких сварок та конфліктів.

«Після смерті батька він взагалі перестав спілкуватися і дзвонити. Я не знала що сталося. Виявилося вона не дозволяла спілкуватися зі мною. Я знаю, якби вона не забороняла, він би прийшов. Коли з’явилася його нова дівчина, вона завжди питала у нього, ти коли був у мами останні раз? Він сказав: «Років 15-20 років назад, мені Марина не дозволяла спілкуватися». На що вона сказала: «Іди до мами, чого ти не йдеш». І він прийшов. І з того часу ми почали спілкуватися, це був десь 2020 рік. Він приходив до мене до останнього дня. Останні раз, коли він до мене прийшов, йому було важко дихати, тому він не зміг піднятися і я спустилася до нього», – пригадує мама покійного боксера.

В'ячеслав Узелков з мамою, Зінаїдою Узелковою скриншот зі сторінки Узелкова в Instagram

У день народження матері боксер опублікував допис, у якому написав, що 20 років, коли був одружений, не спілкувався з мамою.

«Висновки робіть самі. Але, після розлучення, я з квітами, опустив очі і, боючись подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Сказав, що мене щось затьмарило. І вона мені відповіла: «Славочка, я не ображаюсь, ти ж мій синочок, якого я люблю» , – додав він.

Мама боксера також заперечує, що її син знущався зі своєї колишньої дружини, Марини Боржемської. Зінаїда Узелкова заявила, що В’ячеслав дуже її любив попри все, що між ними було, однак він ніколи б не дозволив собі покинути її.

«Слава ніколи її не ображав, можливо якесь слово колись і сказав, але він дарма ніколи нікого не образив. І якщо вона заслужила, то заслужила більшого. Якби він її вдарив, а в нього удар 200 кілограмів, то навряд чи вона витримала. І вона ходить сміється, вона така добра, пухнаста, її всі хвалять, а на нього скільки бруду вилили», – додала Зінаїда Узелкова.

Нагадаємо, український боксер В'ячеслав Узелков помер у суботу, 9 листопада. Йому було 45 років. До цього він тривалий час хворів, у квітні цього року йому зробили операцію на серці. За словами української боксерки, колишньої чемпіонки світу у найлегшій вазі, а нині віцепрезидентки Ліги професійного боксу України Аліни Шатернікової, смерть Узелкова не була несподіванкою: останній тиждень Узелков перебував у комі і його серце зупинилось. Попри те, що після розлучення між Узєлковим та Боржемською були не надто приязні стосунки, Марина присвятила чоловікові стриманий пост на своїй сторінці в Instagram. 15-річний син Узєлкова та Боржемської Роберт також прокоментував відхід у засвіти свого батька.