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На Сумщині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, є загиблий та поранена

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Сумщині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, є загиблий та поранена
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки ворога загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала тяжкі поранення

У Свеській громаді Шосткинського району окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру – загинув чоловік, жінка отримала важкі поранення. Про повідомив Офіс Генерального прокурора.

«10 листопада 2024 року близько 15:20 окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району. Внаслідок атаки ворога загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала тяжкі поранення», – йдеться в повідомленні.

Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 6 листопада близько 22:00 окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району. Як повідомили у ДСНС України, із пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати цивільну особу. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам. З-під зруйнованої іншої будівлі тіло загиблої людини деблокували співробітники ДСНС. 

Теги: окупанти прокуратура війна прокурор розслідування жінка чоловік поранення росіяни

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