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Іранський правозахисник покінчив з життям на знак протесту проти режиму в країні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Іранський правозахисник покінчив з життям на знак протесту проти режиму в країні
Санджарі був запеклим критиком лідерів Ірану та прихильником демократії
фото: iranhr.net

У дописі перед смертю Кіануш Санджарі сказав, що бажає, щоб одного дня іранці «прокинулися і подолали рабство»

Відомий іранський правозахисник покінчив з життям на знак протесту проти диктатури верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї. Про це повідомляє ВВС. 

У дописі в соціальних мережах Кіануш Санджарі заявив, що покінчить із собою, якщо чотирьох політичних в'язнів не звільнять до 19:00 за місцевим часом (15:30 GMT) у середу, 13 листопада. Його смерть підтвердили кілька годин потому колеги-активісти.

У дописі перед смертю він сказав, що бажає, щоб одного дня іранці «прокинулися і подолали рабство». 

Санджарі був запеклим критиком лідерів Ірану та прихильником демократії.

«Ніхто не повинен бути ув'язнений за висловлення своєї думки», – сказав він перед смертю.

«Протест є правом кожного громадянина Ірану».

У середу вранці він написав: «Якщо Фатеме Сепехарі, Насрін Шакрамі, Томадж Салехі та Аршам Резаї не будуть звільнені з в'язниці до 19:00 сьогодні... я покінчу своє життя на знак протесту проти диктатури Хаменеї та його поплічників». 

Усі четверо були заарештовані за підтримку та участь у хвилі безпрецедентних протестів після смерті 22-річної Махси Аміні, яка померла у 2022 році після затримання іранською поліцією моралі.

Санджарі також неодноразово заарештовували та ув’язнювали за його політичну активність у період з 1999 по 2007 рік. Він залишив Іран у 2007 році та отримав притулок у Норвегії, а потім приєднався до перської служби американського мовника «Голосу Америки» у Вашингтоні.

У 2016 році він повернувся до Ірану, щоб побути з батьками, і був заарештований і засуджений до 11 років ув'язнення у в'язниці Евін, куди часто кидають політичних в'язнів.

У 2019 році його звільнили під заставу за станом здоров’я, а згодом доправили до психіатричної лікарні.

Він розповів місцевим ЗМІ, що його били електричним струмом, приковували до ліжка та вводили невідомі речовини.

«Кіануш Санджері – це не просто ім’я, це символ років болю, опору та боротьби за свободу», – написав на X активіст свободи слова Хоссейн Ронагі.

Нагадаємо, у квітні цього року командувач силами іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані Хасан Хасанзаде оголосив про створення нової правоохоронної структури з питань дотримання суворого дрес-коду для жінок.

До слова, міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило жінкам читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок.

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Теги: Іран смерть протест активісти притулок

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