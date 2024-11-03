На що росіяни витрачають отримані за вбитих на війні «гробові»: репортаж NYT

Родичі загиблих військових купують нові зуби, грудні імплантати та путівки в курортні країни

Журналісти з'ясували, на що витрачають гроші з виплат на поховання загиблих російських солдатів їхні родичі. Часто цих коштів вистачає на купівлю нерухомості або розкішного автомобіля, повідомляє The New York Times.

Кремль обсипає своїх призовників грошима, заявляють журналісти. Так уряд РФ хоче вирішити проблему з нестачею людей в армії, яка виникла, зокрема, через брак мотивації.

Найбільшим типом виплат є «гробові гроші». Вони виплачуються сім'ям загиблих окупантів і становлять майже по 150 000 доларів. У виданні підкреслили, що цього достатньо для купівлі квартири в багатьох російських містах.

Деякі одержувачі виплат розповіли журналістам, що на ці гроші також купують собі й інші речі. Серед них нові зуби, грудні імплантати та путівки в курортні країни.

Директор Російської програми Університету Джорджа Вашингтона Іван Грек заявив журналістам, що військові виплати стають головним стимулом вступити до лав армії РФ для збіднілих чоловіків середнього віку. За його словами, вони розглядають ці кошти як шанс уникнути довічних боргів.

Артем, російський солдат, який втік з РФ, вважає, що 60% військових з його підрозділу записалися в армію через невиплачені кредити. Він наголосив, що майже у всіх з них були проблеми з алкоголем і боргами.

У доповіді Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії зазначено, що «гробові гроші» змінюють вигляд незліченних російських глибинок. Експерти помітили, що за останній рік кількість банківських рахунків у бідних районах Росії різко зросла.

Середня місячна зарплата фронтовика становить 210 000 рублів (близько 2100 доларів), що є невеликими статками для жителів бідних міст і сіл у РФ, підкреслили у виданні. За даними аналітиків, бонус за підписання контракту з російською армією можна порівняти із середнім річним доходом на душу населення в країні.

«Ці гроші – соціальний ліфт для тих, хто пішов на війну», – поділився з журналістами житель Бурятії на ім'я Аян.

Останніми місяцями призовні плакати по всій Росії стали більше акцентувати увагу на фінансових пропозиціях, а не на патріотизмі, зазначають журналісти. На цих банерах часто вказуються великі суми, які пропонуються за підписання військового контракту.

Олег Журавльов, один із засновників групи PS Lab, яка займається вивченням ставлення людей до війни, сказав:

«Люди, які хотіли вступити в армію з патріотичних почуттів, в основному вже завербовані, загинули або були поранені. Таких людей у Росії залишилося небагато».

Деякі експерти сумніваються в тому, що виплати російським військовослужбовцям є стійкими, зазначили у виданні. За словами аналітиків, на зарплати, а також виплати за поранення або смерть військових щорічно йде щонайменше 7,5% федеральних витрат.

Як повідомлялося раніше, Російська Федерація за тиждень війни в Україні витрачає більше, аніж 80% її регіонів протягом року.

Нагадаємо, РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до «затягування поясів». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України. Експерти вказали на те, що, незважаючи на зменшення бюджетних витрат на регіони Росії з початку року, Кремль лише тепер починає визнавати, що громадяни мають «пожертвувати певними інтересами» через тривалу війну з Україною. Не так давно спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала губернаторів до економії, враховуючи рішення Володимира Путіна виділити третину державного бюджету на продовження війни.