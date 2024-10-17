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Загинув екссоліст бой-бенду One Direction Ліам Пейн

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ліам Пейн загинув унаслідок падіння з вікна
фото: depositphotos.com

Рятувальники підтвердили смерть музиканта

В Аргентині загинув колишній учасник бой-бенду One Direction Ліам Пейн. Це сталося внаслідок падіння з третього поверху готелю. Музиканту був 31 рік. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що поліція отримала виклик з готелю в районі Палермо через повідомлення про агресивного чоловіка, який міг перебувати під впливом наркотиків або алкоголю.

Загинув екссоліст бой-бенду One Direction Ліам Пейн фото 1
фото: АР

«Коли він приходить до тями, то руйнує всю кімнату і нам потрібно, щоб ви когось прислали», – розповів співробітник готелю під час дзвінка, зазначивши, що життю гостя загрожує небезпека, оскільки у номері є балкон.

За словами менеджера готелю, він почув шум у задній частині будівлі, а коли поліція прибула, Ліам Пейн вже лежав на землі після падіння з балкона.

Загинув екссоліст бой-бенду One Direction Ліам Пейн фото 2
фото: Mike Marsland/WireImage

Рятувальники підтвердили смерть музиканта. Він впав у внутрішньому дворі готелю. Його тіло забрали до моргу під оплески шанувальників і свідків, які зібралися на місці трагедії. Деякі з них не могли стримати сліз і обіймали одне одного.

Нагадаємо, що Ліам Пейн народився 29 серпня 1993 року. Музикант двічі брав участь у британському X Factor. Саме творчий шлях One Direction розпочався у 2010 році з цього телевізійного шоу, де вони зайняли третє місце. У 2016 році гурт розпався, а Пейн зокрема почав сольну кар’єру співака.

У 2017 році його дебютний сольний сингл Strip That Down посів третє місце в британському чарті. Також цього року у нього народився син Бір від британської співачки і телеведучої Шеріл Ні.

Теги: музика смерть співак музикант Аргентина

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