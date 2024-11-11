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У Вінниці відбулося прощання із боксером В'ячеславом Узелковим (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Вінниці відбулося прощання із боксером В'ячеславом Узелковим (фото)
11 листопада в рідному місті боксера відбувся похорон
фото: Новинний Портал VinTime

Останніми роками в Узелкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт

9 листопада 2024 року після серії операцій через проблеми із серцем пішов із життя В'ячеслав Узелков – український боксер, фітнес-тренер і шоумен. Йому було 45 років. Сьогодні, 11 листопада, у Вінниці відбулося прощання зі спортсменом. Про це повідомляє видання VinTime. Церемонія прощання розпочалася о 9 ранку в ритуальній залі, де всі охочі могли востаннє віддати шану покійному.

Церемонія прощання розпочалася о 9 ранку в ритуальній залі, де всі охочі могли востаннє віддати шану покійному
Церемонія прощання розпочалася о 9 ранку в ритуальній залі, де всі охочі могли востаннє віддати шану покійному
фото: Новинний Портал VinTime

Об 11-й годині процесія рушила на кладовище, де після релігійної церемонії знайшов свій останній притулок В'ячеслав Узелков. Місцеві медіа повідомляють, що на похороні були присутні мама боксера, а також його діти від Марини Боржемської – Роберт і Олівія.

Об 11-й годині процесія рушила на кладовище, де після релігійної церемонії знайшов свій останній притулок В'ячеслав Узєлков
Об 11-й годині процесія рушила на кладовище, де після релігійної церемонії знайшов свій останній притулок В'ячеслав Узєлков
фото: Новинний Портал VinTime
Поховали боксера на місцевому цвинтарі рідної Вінниці
Поховали боксера на місцевому цвинтарі рідної Вінниці
фото: Новинний Портал VinTime
У Вінниці відбулося прощання із боксером В'ячеславом Узелковим (фото) фото 1
фото: Новинний Портал VinTime

Останніми роками в Узелкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024-го він був госпіталізований до лікарні, а у квітні спортсмен переніс операцію на серці.

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У Вінниці 11 листопада пройшла церемонія прощання зі знаменитим українським боксером В'ячеславом Узелковим, який помер минулої суботи
фото: Новинний Портал VinTime

Нагадаємо, у віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узелков. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узелков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.

Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як «Україна має талант», зі своєю дружиною знімався у передачі «Зважені та щасливі».

Також Узелков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії «ОПЗЖ», утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.

У 2021 році Узелков розлучився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, з якою прожив у шлюбі 22 роки та виховував двох дітей – сина Роберта (2009) і дочку Олівію (2012).

Попри те, що після розлучення між Узелковим та Боржемською були не надто приязні стосунки, Марина присвятила чоловікові стриманий пост на своїй сторінці в Instagram.

 «Пішов із життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Попри всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все», – ідеться у заяві Боржемської.

Нагадаємо, три роки тому подружжя Узелкових зі скандалом розлучилося. Боржемська звинуватила колишнього чоловіка в аб'юзивній поведінці. Після розлучення діти пари залишилися жити із матір'ю та майже не підтримували зв'язок із батьком.

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Теги: В'ячеслав Узелков Вінниця партії політика Україна тренер притулок інсульт фітнес кладовище розлучення батько вибори

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