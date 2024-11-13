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«Величезна хмара з попелу»: авіарейси на Балі скасовано через виверження вулкана

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Величезна хмара з попелу»: авіарейси на Балі скасовано через виверження вулкана
фото з відкритих джерел

Щонайменше 10 людей загинули, і десятки рейсів на Балі скасовано або затримано через наслідки виверження вулкана

Aвіарейси на Балі та з Балі були скасовані після того, як вулкан Левотобі Лакі-Лакі (Lewotobi Laki Laki) почав викидати попіл на висоту 9 км у небо і утворилась величезна хмара з попелу і диму. Про це пише The Independent.

Щонайменше 10 людей загинули і ще кілька отримали поранення минулого тижня в результаті виверження вулкана на індонезійському острові Флорес, розташованому приблизно в 500 км на схід від Балі.

З минулого тижня вулкан викидає з кратера тліючі камені, лаву та гарячі уламки гравію та попелу розміром з великий палець, від чого постраждали понад 10 тис. людей у ​​10 селах. Майже 6 тис. жителів переїхали в тимчасові притулки після виверження, яке зруйнувало сім шкіл, майже два десятки будинків і монастир на острові.

«Авіакомпанії Jetstar, Qantas і Virgin Australia скасували більше десятка рейсів у вівторок і середу, які мали прибути або вилетіти з аеропорту Денпасара, залишивши сотні пасажирів заблокованими після виверження вулкана поблизу популярного туристичного місця в Індонезії», – йдеться у публікації.

Jetstar повідомила, що всі рейси до та з аеропорту Денпасара скасовано принаймні до 14:00 (за місцевим часом) 13 листопада. «Постраждалих клієнтів було повідомлено напряму та надано низку варіантів», – йдеться в заяві авіакомпанії. Зокрема ці варіанти включали «перебронювання подорожі безкоштовно або скасування бронювання та отримання ваучера на певну суму». Авіакомпанія повідомила, що має намір запустити принаймні два додаткові зворотні рейси між Австралією та Балі.

Левотобі Лакі Лакі – один із 120 діючих вулканів Індонезії, архіпелагу з населенням 280 млн людей. Країна схильна до землетрусів, зсувів і вулканічної активності, бо розташована вздовж так званого «Вогняного кільця», серії сейсмічних розломів у формі підкови навколо Тихого океану. Левотобі-Лакі-Лакі – один із декількох стратовулканів у провінції Східні Нуса-Тенгара, відомий місцевими жителями як гори чоловіка та дружини. «Лакі лакі» означає чоловік, а його партнером є Левотобі Перемпуан, або жінка.

Авіакомпанія Virgin Airlines заявила, що скасувала щонайменше 10 рейсів до Індонезії та з неї на 13 листопада через «несприятливу погоду». Два зворотні рейси авіакомпанії Qantas з Австралії в Денпасар поки що затримано. 

Як пише видання, вулкан висотою 1584 метри на віддаленому острові Флорес десятки разів викидав стовпи попелу, починаючи з минулого четверга. Про це повідомив Хаді Віджая, керівник Центру вулканології та пом’якшення геологічних катастроф.

Агентство з моніторингу вулканів країни минулого тижня підвищило статус тривоги Lewotobi Laki Laki до найвищого рівня, та більш ніж подвоїло зону відчуження до радіусу 7 км, заборонивши будь-яку діяльність у цій зоні.

До слова, всесвітньо відомий острів Балі в Індонезії привертає увагу комфортними умовами життя, а також широкими можливостями інвестицій. Ціни на житло на острові Балі можуть значно варіюватися залежно від розташування, типу нерухомості та її стану. Найдешевша пропозиція на ринку – бунгало або апартаменти з однією кімнатою. Ціна стартує від $80 тисяч.

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Теги: вулкан жінка чоловік поранення Балі виверження

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