У Львові нетверезий водій погрожував поліціянтам гранатою

У чоловіка вилучили водійське посвідчення, а він почав погрожувати поліціянтам гранатою

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її скерували на проведення експертизи

На трасі у Львові в ніч проти 27 жовтня патрульні зупинили нетверезого водія вантажівки. Той почав погрожував гранатою, бо хотів отримати своє водійське посвідчення. Про це повідомила Національна поліція.

Близько третьої години ночі на трасі М-06 Київ – Чоп жінка звернулася до поліції, бо стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації.

Правоохоронці наздогнали автомобіль й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння – пристрій драгер показав 1,73 проміле. На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Йому загрожує 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керувати авто на 1 рік.

Чоловікові повідомили про відсторонення від керування та вилучили водійське посвідчення. Тоді він почав погрожувати поліціянтам гранатою та вимагав повернути документи. Патрульні одразу затримали його та викликали слідчо-оперативну групу.

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її скерували на проведення експертизи.

Окрім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків. Максимальна санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Раніше на Рівненщині від вибуху гранати загинули батько та син.

Крім того, киянин виявив гранату біля сміттєвого бака.

Також в Ужгороді затримано чоловіка, який підірвав гранату біля будинку.