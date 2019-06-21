Марк Хэмилл планирует завязать со «Звездными войнами»



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Но сначала актер появится в фильме «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Актёр Марк Хэмилл рассказал, что надеется больше не возвращаться к образу Люка Скайуокера после выхода девятого эпизода саги «Звездные войны».

«Я очень на это надеюсь. Потому что в последнем фильме у меня было ощущение завершения. Здесь я задействован исключительно из-за особенностей мифологии "Звездных войн", где если ты джедай, то выйдешь на поклон в качестве призрака Силы», — рассказал он.

В финале «Последних джедаев» Люк погиб, чтобы помочь остаткам Сопротивления сбежать от армии Первого Ордена. Но в мире «Звездных войн» джедаи могут возвращаться в виде призраков, которые наставляют будущие поколения рыцарей света. О возвращении Хэмилла в новом фильме сообщалось и раньше, но фанаты гадали, в каком именно виде это произойдёт. Кажется, теперь ответ получен.

Про сюжет девятого эпизода, получившего название «Звездные Войны: Скайуокер», ничего неизвестно. Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди говорила лишь, что фильм станет «заключительной главой в истории семейства Скайуокер».

К своим ролям в картине вернутся Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Донал Глисон и Адам Драйвер. Также создатели картины вернут на экран покойную Кэрри Фишер. К актёрскому составу франшизы присоединились Кери Рассел, Ричард Э. Грант и Доминик Монахэн.

Сценарий картины написали режиссёр Джей Джей Абрамс и Крис Террио.

«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» выйдет на экраны 19 декабря 2019 года.

Джерело: Киноафиша