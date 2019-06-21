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    Шоу-биз

    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже

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    Джейсон Момоа - «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    Джейсон Момоа

    Папарацци засекли кинозвезду на отдыхе

    Звезда «Аквамена» и «Игры престолов» Джейсон Момоа был заснят на отдыхе на Гавайях. Актер шел по пляжу вместе с аквалангом. Момоа все-таки решил снова отрастить бороду. К слову, его жены Лизы Боне с ним не было. Зато папарацци засняли их сына Накоа-Вулфа на пляже.

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    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже
    «Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже

    Напомним, Лиза и Джейсон вместе уже около 14 лет, а вот узаконили звезды свои отношения только в 2017-м. Боне старше своего возлюбленного на 12 лет. История их отношений примерно такая же, как у Тома Каулитца с Хайди Клум. Увидев актрису на экране в подростковом возрасте, Момоа заявил: «Это та женщина, с которой я хочу провести всю свою жизнь!».

     

    актер
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