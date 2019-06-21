«Аквамен» Джейсон Момоа показал идеальный торс на пляже



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Джейсон Момоа

Папарацци засекли кинозвезду на отдыхе

Звезда «Аквамена» и «Игры престолов» Джейсон Момоа был заснят на отдыхе на Гавайях. Актер шел по пляжу вместе с аквалангом. Момоа все-таки решил снова отрастить бороду. К слову, его жены Лизы Боне с ним не было. Зато папарацци засняли их сына Накоа-Вулфа на пляже.

Напомним, Лиза и Джейсон вместе уже около 14 лет, а вот узаконили звезды свои отношения только в 2017-м. Боне старше своего возлюбленного на 12 лет. История их отношений примерно такая же, как у Тома Каулитца с Хайди Клум. Увидев актрису на экране в подростковом возрасте, Момоа заявил: «Это та женщина, с которой я хочу провести всю свою жизнь!».