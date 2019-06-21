  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Звезда «Стражей галактики» празднует день рождения: яркие фотосессии Криса Прэтта

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Звезда «Стражей галактики» празднует день рождения: яркие фотосессии Криса Прэтта
    theplace.ru

    Крис Прэтт родился 21 июня 1979 года в городе Верджиния в США

    По окончании школы Прэтт поступил в колледж, покинув его после окончания первого семестра. В результате, он работал продавцом билетов и стриптизером, но стал бездомным. 

    Спать ему зачастую приходилось в фургоне и в палатке на пляже. 19-летнего Прэтта заприметила актриса Рэй Дон Чонг, и в 2001 году он получил свою первую роль в сериале «Любовь вдовца», после чего был приглашен на съемки сериала «Одинокие сердца». 

    На первых порах Крис зарекомендовал себя как телевизионный актёр, и в кино дебютировал лишь в 2005 году, в фильме «Freeвольная жизнь».

    Крис Прэтт пробовался на главную роль в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», но она досталась Сэму Уортингтону. Вместо этого Прэтт снялся в картинах «Война невест» и «Тело Дженнифер».

    В 2011 году у актера были проблемы с избыточным весом, но заручившись поддержкой жены, он скинул 14 кг и был утвержден на роль в фильме «Человек, который изменил все», которая впоследствии прославила его в большом кино.

    Вскоре Прэтту нужно было набрать вес для фильма «10 лет спустя», а уже в 2013 году актёр получил роль в фильме Marvel «Стражи Галактики», ради которой сбросил 27 кг веса.

    В 2014 году скончался отец Криса Дэн Прэтт. Вскоре Прэтт подписался на главную роль в фантастическом фильме «Мир юрского периода».

    9 июля 2009 года Прэтт женился на актрисе Анне Фэрис, которую встретил на съемках фильма «Отвези меня домой» в 2007 году. У супругов есть сын — Джек Прэтт. В августе 2017 года Прэтт и Фэрис объявили о расставании после восьми лет брака, а 1 декабря Крис подал на развод.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    С 2018 года состоит в отношениях с дочерью Арнольда Шварценеггера — Кэтрин Шварценеггер. 14 января 2019 года стало известно, что Крис сделал Кэтрин предложение. 8 июня 2019 года пара поженилась.

    Читайте також
    знаменитости фотография кино актриса война День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ