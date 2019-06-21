Звезда «Стражей галактики» празднует день рождения: яркие фотосессии Криса Прэтта

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Крис Прэтт родился 21 июня 1979 года в городе Верджиния в США

По окончании школы Прэтт поступил в колледж, покинув его после окончания первого семестра. В результате, он работал продавцом билетов и стриптизером, но стал бездомным.

Спать ему зачастую приходилось в фургоне и в палатке на пляже. 19-летнего Прэтта заприметила актриса Рэй Дон Чонг, и в 2001 году он получил свою первую роль в сериале «Любовь вдовца», после чего был приглашен на съемки сериала «Одинокие сердца».

На первых порах Крис зарекомендовал себя как телевизионный актёр, и в кино дебютировал лишь в 2005 году, в фильме «Freeвольная жизнь».

Крис Прэтт пробовался на главную роль в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», но она досталась Сэму Уортингтону. Вместо этого Прэтт снялся в картинах «Война невест» и «Тело Дженнифер».

В 2011 году у актера были проблемы с избыточным весом, но заручившись поддержкой жены, он скинул 14 кг и был утвержден на роль в фильме «Человек, который изменил все», которая впоследствии прославила его в большом кино.

Вскоре Прэтту нужно было набрать вес для фильма «10 лет спустя», а уже в 2013 году актёр получил роль в фильме Marvel «Стражи Галактики», ради которой сбросил 27 кг веса.

В 2014 году скончался отец Криса Дэн Прэтт. Вскоре Прэтт подписался на главную роль в фантастическом фильме «Мир юрского периода».

9 июля 2009 года Прэтт женился на актрисе Анне Фэрис, которую встретил на съемках фильма «Отвези меня домой» в 2007 году. У супругов есть сын — Джек Прэтт. В августе 2017 года Прэтт и Фэрис объявили о расставании после восьми лет брака, а 1 декабря Крис подал на развод.

С 2018 года состоит в отношениях с дочерью Арнольда Шварценеггера — Кэтрин Шварценеггер. 14 января 2019 года стало известно, что Крис сделал Кэтрин предложение. 8 июня 2019 года пара поженилась.