  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме

    • Розсилка
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме

    Линн через суд запросит доступ к медицинской информации и плану лечения певицы

    Физическое и психическое состояние суперпопулярной некогда певицы Бритни Спирс вызывает серьезное беспокойство у ее поклонников. После того, как стало известно о крайне тяжелом состоянии ее отца, Бритни не только заговорила о завершении карьеры, если этого потребуют семейные дела, но и легла в психиатрическую больницу, чтобы поправить психическое состояние.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме
    Мать Бритни Спирс заявила, что ее дочь находится в ужасной форме

    Читайте також

    Слухи о том, что звезду в этой клинике залечивают, а сама артистка на грани помешательства, сплотили фанатов певицы. Да и сама Спирс в социальных сетях всячески пытается доказать, что с ней все в порядке. В последнее время она занялась спортом и даже поучаствовала в фотосессии.

    Однако, накануне, стало известно о том, что мать звезды Линн попросила разрешение явиться 8 мая на экстренное заседание суда, чтобы «получить доступ к медицинской информации и плану лечения своей дочери», поскольку сама Бритни, по словам родительницы, пребывает «в ужасной форме», пишет TMZ.

    Источники издания отмечают, что Линн хочет вмешаться в ситуацию, которую она оценивает как «тяжелую», поскольку официальный опекун певицы слишком болен, чтобы вести дела дочери.

     Читайте также: 17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах
    Читайте також
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ