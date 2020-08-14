Майкл Джордан выставил на продажу свой роскошный автомобиль (фото)



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Легендарный баскетболист Майкл Джоржан

Владельцем легендарного автомобиля может стать любой

Автомобильный клуб Beverly Hills Car Club выставил на продажу роскошную машину шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана. Об этом сообщает TMZ.

Речь идет о Mercedes-Benz S600 1996 года, который был доработан немецким тюнинг-ателье Lorinser. Пробег автомобиля составляет почти 253 тысячи километров. Известно, что торги закончатся 23 августа, а стартовая цена назначена в 23 доллара. Эксперты предполагают, что лот будет продан более чем за 100 тысяч долларов.

Машина в цвете Green Black Metallic и мощностью 389 лошадиных сил оснащена автоматической коробкой передач, кондиционером, подогревом сидений, круиз-контролем, двумя подушками безопасности, электрическими стеклоподъемниками, гидроусилителем руля, люком с электроприводом и прочими функциями.

«Самое крутое в машине — это когда вы включаете автомобильный телефон, а на экране отображается имя Джордана», — рассказал представитель клуба.

По информации издания, этот Mercedes появлялся в 10-серийном документальном фильме «Последний танец» 2020 года, который рассказывает о карьере Джордана в конце 90-х.

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