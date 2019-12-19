Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских



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Яркую пару британской королевской семьи настиг новый удар

Против Меган Маркл и принца Гарри взбунтовались подданные их графства

Британцы создали петицию, в которой попросили лишить 38-летнюю Меган и 35-летнего Гарри почетного титула. Авторы собрали достаточное количество подписей. Теперь совет Брайтона и Хоува обязан рассмотреть документы. Для решения этого вопроса советники соберутся в четверг, 19 декабря.

В петиции просят упразднить титулы герцогини и герцога Сассекских, так как они не являются демократическими и представляют собой символ угнетения широкой общественности. «Мы просим Совет Брайтона и Хоува отклонить использование титулов «герцог Сассекский» и «герцогиня Сассекская» отдельными лицами — Генри (Гарри) Виндзор и Рейчел Меган Маркл. Это морально неправильное и неуважительное обращение по отношению к графству Восточный Сассекс. Мы, жители Брайтона и Хоува, призываем не называть этих лиц такими титулами, которые мы считаем совершенно недемократическими и символизирующими угнетение широкой общественности богатой элитой», — цитирует петицию Express.