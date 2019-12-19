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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских

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    <p>Яркую пару британской королевской семьи настиг новый удар</p> <div></div> - Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских

    Яркую пару британской королевской семьи настиг новый удар

    Против Меган Маркл и принца Гарри взбунтовались подданные их графства

    Британцы создали петицию, в которой попросили лишить 38-летнюю Меган и 35-летнего Гарри почетного титула. Авторы собрали достаточное количество подписей. Теперь совет Брайтона и Хоува обязан рассмотреть документы. Для решения этого вопроса советники соберутся в четверг, 19 декабря.

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    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских
    Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титула герцогов Сассекских

    В петиции просят упразднить титулы герцогини и герцога Сассекских, так как они не являются демократическими и представляют собой символ угнетения широкой общественности. «Мы просим Совет Брайтона и Хоува отклонить использование титулов «герцог Сассекский» и «герцогиня Сассекская» отдельными лицами — Генри (Гарри) Виндзор и Рейчел Меган Маркл. Это морально неправильное и неуважительное обращение по отношению к графству Восточный Сассекс. Мы, жители Брайтона и Хоува, призываем не называть этих лиц такими титулами, которые мы считаем совершенно недемократическими и символизирующими угнетение широкой общественности богатой элитой», — цитирует петицию Express.

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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