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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи

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    <p>Несмотря на то, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от финансирования из госбюджета, у них будет довольно безбедная жизнь</p> <div></div> - Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи

    Несмотря на то, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от финансирования из госбюджета, у них будет довольно безбедная жизнь

    У супругов есть четкая стратегия по заработку миллионов

    Американские эксперты считают, что после ухода из королевской семьи Меган и Гарри смогут заключить абсолютно любые сделки в мире, многие из которых могут быть весьма прибыльными. Это поможет супругам заработать целое состояние.

     «Меган Маркл останется супер-звездой, - приводит слова Рона издание The Mirror. - Тем не менее, чете нужно тщательно оберегать личную жизнь и быть очень осторожными, чтобы их благотворительный фонд был хорошо принят общественностью».

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    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи

    Источник, близкий к королевской семье рассказал, что Гарри и Меган нацелены на то, чтобы стать одной из самых известных и влиятельных пар в мире. «Они явно ценят свою глобальную привлекательность больше, чем институт королевской семьи, и им, несомненно, посоветовали превратить свои королевские связи в частное предприятие», - сообщил инсайдер.

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