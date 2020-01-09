Меган Маркл и принц Гарри придумали, как стать миллионерами после ухода из королевской семьи



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Несмотря на то, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от финансирования из госбюджета, у них будет довольно безбедная жизнь

У супругов есть четкая стратегия по заработку миллионов

Американские эксперты считают, что после ухода из королевской семьи Меган и Гарри смогут заключить абсолютно любые сделки в мире, многие из которых могут быть весьма прибыльными. Это поможет супругам заработать целое состояние.

«Меган Маркл останется супер-звездой, - приводит слова Рона издание The Mirror. - Тем не менее, чете нужно тщательно оберегать личную жизнь и быть очень осторожными, чтобы их благотворительный фонд был хорошо принят общественностью».

Источник, близкий к королевской семье рассказал, что Гарри и Меган нацелены на то, чтобы стать одной из самых известных и влиятельных пар в мире. «Они явно ценят свою глобальную привлекательность больше, чем институт королевской семьи, и им, несомненно, посоветовали превратить свои королевские связи в частное предприятие», - сообщил инсайдер.