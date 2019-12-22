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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество

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    <p>В последнее время герцог и герцогиня Сассекские постоянно оказываются в центре обсуждения</p> <div></div> - Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество

    В последнее время герцог и герцогиня Сассекские постоянно оказываются в центре обсуждения

    Буквально каждый поступок семейной пары поддается критике со стороны

    Судя по всему, самих Меган Маркл и принца Гарри это ничуть не напрягает, потому что они продолжают совершать странные поступки, нехарактерные для представителей королевской семьи. Так, например, стало известно, что Рождество влюбленные не будут праздновать в родной Англии.

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    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество
    Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из страны в Рождество

    Герцог и Герцогиня Сассекские планируют встретить самую волшебную ночь в году в Канаде. Эту информацию подтвердил официальный представитель супругов. Кроме того, к ним прилетит мать экс-актрисы Дория Раглан.

    Эту информацию подтвердил официальный представитель супругов. А само решение, по его словам, остановиться на праздники в Канаде показывает, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини.

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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