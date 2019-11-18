Меган Маркл и принца Гарри могут исключить из королевской семьи



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Герцоги Сассекские снова пали в немилость

Бывший пресс-секретарь Елизаветы II раскритиковал некоторых за неверное поведение

Принц Гарри и Меган Маркл вызвали очередную волну критики после того, как заявили, что не собираются проводить Рождество в кругу королевской семьи, а отправятся в США к матери герцогини Сассекской – Дории Рэгланд, пишет Express.

Отличился и старший член венценосного семейства – второй сын Елизаветы II принц Эндрю. Герцог Йоркский дал интервью телеканалу ITV касательно своей странной дружбы с Джеффри Эпштейном.

«Мы смотрим на королевскую семью, как на единое целое. Принц Филипп ушел на покой и мы его мало видим. Принцесса Анна выполняет свои обязанности, и ничего плохого о ней не скажешь. Принц Эдвард сейчас в Канаде и тоже занят делом», – рассказал он в беседе с BBC News.

«Но с другой стороны у нас есть Гарри, который своим фильмом-интервью, вышедшем после возвращения Сассексов из африканского турне, свел на нет всю свою работу, накинувшись с критикой на британские СМИ», – продолжил Арбайтер.

«А теперь ситуация повторилась и с Эндрю. Я думаю, этих троих следует отделить от остальной королевской семьи. Пускай они сами решают эти проблемы, а остальные члены семейства продолжат заниматься своими обычными делами», - высказался бывший пресс-секретарь.

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