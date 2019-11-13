Модный дом Stella MacCartney удалил пост с фото Меган Маркл



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На церемонии в честь Дня Памяти Меган Маркл появилась в черном пальто Stella McCartney

После праздника британский дизайнер Стелла Маккартни сделала в Instagram публикацию с Меган Маркл в своем пальто.

В посте дизайнер Стелла МакКартни сообщала, что ее подруга Меган Маркл надела один из нарядов ее бренда.

На самом деле это не первый случай, когда герцогиня Сассекская одевает одежду всемирно известного бренда. Но не это рассердило фолловеров.

Дело в том, что Стелла МакКартни опубликовала фото Меган Маркл, одетой во все черное на траурную воскресную службу в День память павших в военных конфликтах. Герцогиня надела шляпу Stephen Jones, перчатки Dents и пальто с поясом Stella MacCartney.

«Очень приятно, что ее высочество герцогиня Сассекская надела наше пальто из коллекции осень 2019 на службу в День памяти павших», — было сказано в посте.

Пост в Instagram Stella McCartney, который был удален

После этого пользователи Instagram начали писать, что Маккартни не стоило акцентировать внимание на своем бренде в такой день - 11 ноября в Великобритании почитают память тех, кто отдал жизнь за свою страну.

«День Памяти придумали для почтения наших защитников, а не для рекламных целей. Я в шоке», - написал один из подписчиков.

В итоге модный дом принял решение удалить пост в Instagram.

После волны негатива в свой адрес дизайнер поделилась в Instagram видео с маками - символом Дня Памяти. Она написала, что вспоминает тех, кто пожертвовал свою жизнь ради свободы британцев.

Джерело: kp.ua