Меган Маркл и принцу Гарри быстро нашли преемников



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Принцесса Евгения и принцесса Беатрис

Компанию Кейт Миддлтон и принцу Уильяму на официальных мероприятиях составит другая королевская пара

Британский историк и эксперт королевской семьи Роберт Лейси сообщил СМИ, что принца Гарри и Меган Маркл заменит другая пара. Но не супруги, а две сестры-принцессы. По мнению биографа, обязанности покинувших Британию герцогов Сассекских будут возложены на дочерей скандального принца Эндрю, герцога Йоркского.

«Двое выбыли, двое должны занять их место. И это будут принцесса Беатрис и принцесса Евгения», – заявил Лейси.

Историк уверен, что внучки королевы Елизаветы примут такое предложение. 29-летняя Евгения Йоркская и 30-летняя Беатрис Йоркская могут заменить Меган Маркл и принца Гарри на официальных мероприятиях и разделить королевские обязанности с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Отец сестер, опальный принц Эндрю, сложил полномочия из-за скандала с педофилом, однако у его дочерей хорошая репутация. Принц Гарри однажды обмолвился, что принцессы достойны подражания.

Тем временем, Меган Маркл и принц Гарри пытаются адаптироваться к жизни в Канаде.