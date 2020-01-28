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    Фото

    Кейт Миддлтон представила свой новый фотопроект

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    Кейт Миддлтон представила свой новый фотопроект
    Фото: kensingtonroyal

    Герцогиня Кембрижская в честь 75-летия со дня окончания Холокоста приняла участие в проекте #HolocaustMemorialDay

    Герцогиня Кембрижская опубликовала личные снимки с жертвами преследования, которые выжили в те времена. На фотографиях изображены мужчина и женщина вместе с их внуками.

    «Несмотря на невероятную травму, которую они получили в самом начале своей жизни, Ивонна Бернштейн и Стивен Франк - две целеустремленнейших человека, с которыми мне пришлось встретиться. Я хотела сделать глубоко личные портреты Ивонн и Стивена, чтобы отметить рождение их семьи и жизни, которую они построили, когда приехали в Великобританию в 1940-х годах. Для меня было большой честью принять участие в этом проекте, и я надеюсь, что память Ивонн и Стивена каким-то образом будет жить в следующих поколениях, и то, через что они прошли, никогда не будет забыто. Их истории останутся со мной навсегда», - заявила Миддлтон.

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    Кейт Миддлтон представила свой новый фотопроект
    Кейт Миддлтон представила свой новый фотопроект
    Кейт Миддлтон представила свой новый фотопроект
    Кейт Миддлтон представила свой новый фотопроект
    Кейт Миддлтон представила свой новый фотопроект

    Интересно, что снимки, которые были сделаны в Кенсингтонском дворце, станут частью выставки, посвященной жертвам Холокоста, которая на днях откроется в Лондоне.

    фотография Кейт Миддлтон искусство
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