Кейт Миддлтон представила свой новый фотопроект



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Фото: kensingtonroyal

Герцогиня Кембрижская в честь 75-летия со дня окончания Холокоста приняла участие в проекте #HolocaustMemorialDay

Герцогиня Кембрижская опубликовала личные снимки с жертвами преследования, которые выжили в те времена. На фотографиях изображены мужчина и женщина вместе с их внуками.

«Несмотря на невероятную травму, которую они получили в самом начале своей жизни, Ивонна Бернштейн и Стивен Франк - две целеустремленнейших человека, с которыми мне пришлось встретиться. Я хотела сделать глубоко личные портреты Ивонн и Стивена, чтобы отметить рождение их семьи и жизни, которую они построили, когда приехали в Великобританию в 1940-х годах. Для меня было большой честью принять участие в этом проекте, и я надеюсь, что память Ивонн и Стивена каким-то образом будет жить в следующих поколениях, и то, через что они прошли, никогда не будет забыто. Их истории останутся со мной навсегда», - заявила Миддлтон.

Интересно, что снимки, которые были сделаны в Кенсингтонском дворце, станут частью выставки, посвященной жертвам Холокоста, которая на днях откроется в Лондоне.