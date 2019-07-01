Минимум гостей и никаких журналистов: стали известны подробности крестин сына Меган Маркл и принца Гарри



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Меган Маркл и принц Гарри instagram.com/sussexroyal

На мероприятии будет всего 25 гостей

Королевский корреспондент поделилась новыми подробностями предстоящих крестин сына 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри

Ребекка Инглиш сообщила, что торжественное мероприятие состоится 6 июля в личной часовне Елизаветы II в Виндзорском замке, а не в часовне Святого Георгия, как предполагалось ранее. На церемонии будут присутствовать лишь 25 гостей, включая принца Чарльза, его супругу Камиллу и герцогов Кембриджских с семьей.

«Место проведения во внутреннем святилище замка может вместить в себя минимум людей и не предполагает публичный доступ к церемонии», — рассказала эксперт.

Крестины посетят теннисистка Серена Уильямс и близкая подруга Меган из Торонто Джессика Малруни. Обе станут крестными маленького Арчи Харрисона. А крестными отцами малыша будут наставник внука королевы Марк Дайер, чей сын Джаспер был пажом на свадьбе Меган и Гарри, а также Маркус Андеросон — директор Soho House и близкий друг пары.

Супруги заявили, что не будут публиковать снимки сына в день крестин, а сделают это позже, как это уже было с фотоколом после родов. Решение герцогов Сассекских сохранить приватность, вызвало у британцев негодование.

«После новости о том, что супруги потратили на ремонт дома деньги налогоплательщиков, любой их шаг в сторону от традиций будет воспринят в штыки», — добавила Ребекка.

Известно, что Елизавета II не сможет присутствовать на крестинах правнука.

Джерело: graziamagazine.ru