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    Жизнь

    Минимум гостей и никаких журналистов: стали известны подробности крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

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    Меган Маркл и принц Гарри - Минимум гостей и никаких журналистов: стали известны подробности крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри
    instagram.com/sussexroyal

    На мероприятии будет всего 25 гостей

    Королевский корреспондент поделилась новыми подробностями предстоящих крестин сына 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри

    Ребекка Инглиш сообщила, что торжественное мероприятие состоится 6 июля в личной часовне Елизаветы II в Виндзорском замке, а не в часовне Святого Георгия, как предполагалось ранее. На церемонии будут присутствовать лишь 25 гостей, включая принца Чарльза, его супругу Камиллу и герцогов Кембриджских с семьей.

    «Место проведения во внутреннем святилище замка может вместить в себя минимум людей и не предполагает публичный доступ к церемонии», — рассказала эксперт.

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    Минимум гостей и никаких журналистов: стали известны подробности крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Минимум гостей и никаких журналистов: стали известны подробности крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Минимум гостей и никаких журналистов: стали известны подробности крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Минимум гостей и никаких журналистов: стали известны подробности крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
    Минимум гостей и никаких журналистов: стали известны подробности крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

    Крестины посетят теннисистка Серена Уильямс и близкая подруга Меган из Торонто Джессика Малруни. Обе станут крестными маленького Арчи Харрисона. А крестными отцами малыша будут наставник внука королевы Марк Дайер, чей сын Джаспер был пажом на свадьбе Меган и Гарри, а также Маркус Андеросон — директор Soho House и близкий друг пары.

    Супруги заявили, что не будут публиковать снимки сына в день крестин, а сделают это позже, как это уже было с фотоколом после родов. Решение герцогов Сассекских сохранить приватность, вызвало у британцев негодование.

    «После новости о том, что супруги потратили на ремонт дома деньги налогоплательщиков, любой их шаг в сторону от традиций будет воспринят в штыки», — добавила Ребекка.

    Известно, что Елизавета II не сможет присутствовать на крестинах правнука.

    Джерело: graziamagazine.ru

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