  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл и принц Гарри
    Legion Media

    В октябре стало известно, что весной следующего года принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями

    Несмотря на загруженный график, супруги уже сейчас готовятся к появлению малыша (или малышей): они съезжают из Кенсингтонского дворца во Фрогмор, где планируют жить вместе с мамой Меган.

    Несмотря на это, Меган не планирует выходить в декретный отпуск, и готова до самых родов заниматься общественной деятельностью. Более того, герцогиня Сассекская намерена в ближайшее время запустить новый проект. Подробности пока неизвестны, но по данным издания Vanity Fair, он будет связан с благотворительностью.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
    Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск

    Стоит отметить, что стартовал двухдневный африканский тур принцы Гарри. В этот раз Меган Маркл была вынуждена остаться в Великобритании. Так как поездки в экзотические страны не лучшее занятие для беременной Меган.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ