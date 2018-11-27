Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск

В октябре стало известно, что весной следующего года принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями

Несмотря на загруженный график, супруги уже сейчас готовятся к появлению малыша (или малышей): они съезжают из Кенсингтонского дворца во Фрогмор, где планируют жить вместе с мамой Меган.

Несмотря на это, Меган не планирует выходить в декретный отпуск, и готова до самых родов заниматься общественной деятельностью. Более того, герцогиня Сассекская намерена в ближайшее время запустить новый проект. Подробности пока неизвестны, но по данным издания Vanity Fair, он будет связан с благотворительностью.