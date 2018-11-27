Меган Маркл не планирует уходить в декретный отпуск
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Меган Маркл и принц Гарри
Legion Media
В октябре стало известно, что весной следующего года принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями
Несмотря на загруженный график, супруги уже сейчас готовятся к появлению малыша (или малышей): они съезжают из Кенсингтонского дворца во Фрогмор, где планируют жить вместе с мамой Меган.
Несмотря на это, Меган не планирует выходить в декретный отпуск, и готова до самых родов заниматься общественной деятельностью. Более того, герцогиня Сассекская намерена в ближайшее время запустить новый проект. Подробности пока неизвестны, но по данным издания Vanity Fair, он будет связан с благотворительностью.
Стоит отметить, что стартовал двухдневный африканский тур принцы Гарри. В этот раз Меган Маркл была вынуждена остаться в Великобритании. Так как поездки в экзотические страны не лучшее занятие для беременной Меган.
Джерело: graziamagazine.ru