СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion-Media

Месяц назад стало известно, что весной герцог и герцогиня Сассекские впервые станут родителями

В то время как пол малыша королевская семья не афиширует, букмекеры во всю принимают ставки на то, кто же будет у супругов.

Интересно, что большинство ставок на то, что у принца Гарри и Меган Маркл родятся близнецы! Причем ставки настолько высоки, что букмекерские конторы перестали их принимать. Компания Paddy Power сообщила, что возможно причиной таких повальных ставок стала инсайдерская информация о том, кто родится у Гарри и Меган, пишет Grazia.

«Возможно игроки или инсайдеры знают больше чем мы, поэтому мы прекращаем принимать ставки», — заявили представители компании.

К слову, сам же Гарри наоборот намекал, что у них якобы родится дочка. Но что ж, правду мы узнаем лишь весной следующего года.