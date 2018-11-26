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    Жизнь

    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов

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    Принц Гарри и Меган Маркл - СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Legion-Media

    Месяц назад стало известно, что весной герцог и герцогиня Сассекские впервые станут родителями

    В то время как пол малыша королевская семья не афиширует, букмекеры во всю принимают ставки на то, кто же будет у супругов.

    Интересно, что большинство ставок на то, что у принца Гарри и Меган Маркл родятся близнецы! Причем ставки настолько высоки, что букмекерские конторы перестали их принимать. Компания Paddy Power сообщила, что возможно причиной таких повальных ставок стала инсайдерская информация о том, кто родится у Гарри и Меган, пишет Grazia.

    «Возможно игроки или инсайдеры знают больше чем мы, поэтому мы прекращаем принимать ставки», — заявили представители компании.

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    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов
    СМИ пророчат принцу Гарри и Меган Маркл близнецов

    К слову, сам же Гарри наоборот намекал, что у них якобы родится дочка. Но что ж, правду мы узнаем лишь весной следующего года.

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