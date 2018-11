Оставил дома: Принц Гарри отправился в Африку без беременной супруги

Стартовал двухдневный визит принца в Африку

Визит принца Гарри в Замбию был запланирован уже давно, но до последнего не было известно составит ли ему компанию Меган Маркл.

С одной стороны, супруги сейчас переживают особенное время, во время которого расставания даются особенно тяжело, с другой - поездки в экзотические страны не лучшее занятие для беременной Меган.

В итоге чаша весов склонилась в сторону безопасности и герцогиня Сассекская осталась дома. Инсайдеры издания Sun уверяют, что именно опасность заражения вирусом Зика, гуляющим на континенте, сыграла решающую роль.

