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    Шоу-биз

    Оставил дома: Принц Гарри отправился в Африку без беременной супруги

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Оставил дома: Принц Гарри отправился в Африку без беременной супруги
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Politeka

    Стартовал двухдневный визит принца в Африку

    Визит принца Гарри в Замбию был запланирован уже давно, но до последнего не было известно составит ли ему компанию Меган Маркл.

    С одной стороны, супруги сейчас переживают особенное время, во время которого расставания даются особенно тяжело, с другой - поездки в экзотические страны не лучшее занятие для беременной Меган.

    В итоге чаша весов склонилась в сторону безопасности и герцогиня Сассекская осталась дома. Инсайдеры издания Sun уверяют, что именно опасность заражения вирусом Зика, гуляющим на континенте, сыграла решающую роль.

    Программа у Гарри в Замбии насыщенная. Принцу предстоит встретится с президентом, чтобы обсудить планы на празднование 100-летия страны, посетить военные казармы, пообщавшись с ветеранами, а также принять участие в заседании совета по вопросам благоустройства африканских природных парков.

    Меган же в это время будет находиться в Великобритании вместе со своей матерью Дорией. Как стало известно на днях, скоро Дория переедет в Лондон, чтобы помогать Меган с  малышом, который появится на свет весной. В новом просторном особняке Фрогмор-хаус, где теперь будут жить супруги, для Дории отведено специальное крыло.

    Джерело: Hello!

    Меган Маркл Принц Гарри
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