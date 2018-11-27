Оставил дома: Принц Гарри отправился в Африку без беременной супруги



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Принц Гарри и Меган Маркл Politeka

Стартовал двухдневный визит принца в Африку

Визит принца Гарри в Замбию был запланирован уже давно, но до последнего не было известно составит ли ему компанию Меган Маркл.

С одной стороны, супруги сейчас переживают особенное время, во время которого расставания даются особенно тяжело, с другой - поездки в экзотические страны не лучшее занятие для беременной Меган.

В итоге чаша весов склонилась в сторону безопасности и герцогиня Сассекская осталась дома. Инсайдеры издания Sun уверяют, что именно опасность заражения вирусом Зика, гуляющим на континенте, сыграла решающую роль.

Thank you Jane Chawanangwa, aged 9, for the beautiful flowers for The Duke of Sussex, as he arrives in Lusaka at the start of #RoyalVisitZambia pic.twitter.com/9sFW6lNwqt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 ноября 2018 г.

Программа у Гарри в Замбии насыщенная. Принцу предстоит встретится с президентом, чтобы обсудить планы на празднование 100-летия страны, посетить военные казармы, пообщавшись с ветеранами, а также принять участие в заседании совета по вопросам благоустройства африканских природных парков.

Меган же в это время будет находиться в Великобритании вместе со своей матерью Дорией. Как стало известно на днях, скоро Дория переедет в Лондон, чтобы помогать Меган с малышом, который появится на свет весной. В новом просторном особняке Фрогмор-хаус, где теперь будут жить супруги, для Дории отведено специальное крыло.

Джерело: Hello!