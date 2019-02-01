Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)
-
Розсилка
Меган Маркл
Legion-Media
Меган Маркл никогда не скрывала своей позиции в отношении феминизма — герцогиня Сассекская за равноправие полов
Буквально на днях фанаты заметили, что даже украшения будущей мамы кричат о ее мнении на этот счет.
Так, Меган регулярно надевает лаконичное золотое кольцо на большой палец. Может быть, герцогине просто нравится, как украшение смотрится именно на этом пальце. Однако на феминистком языке у такого местоположения богатая история.
Legion-Media, Instagram.com.
Так, феминизм рассматривает эту деталь как знак борьбы за расширения прав и возможностей женщин, потому что в XVI веке кольцо на большом пальце носили лучники.
Джерело: graziamagazine.ru