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    Жизнь

    Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)

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    Меган Маркл - Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)
    Меган Маркл
    Legion-Media

    Меган Маркл никогда не скрывала своей позиции в отношении феминизма — герцогиня Сассекская за равноправие полов

    Буквально на днях фанаты заметили, что даже украшения будущей мамы кричат о ее мнении на этот счет.

    Так, Меган регулярно надевает лаконичное золотое кольцо на большой палец. Может быть, герцогине просто нравится, как украшение смотрится именно на этом пальце. Однако на феминистком языке у такого местоположения богатая история.

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    Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)
    Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)
    Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)
    Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)
    Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)
    Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)
    Legion-Media, Instagram.com.

    Так, феминизм рассматривает эту деталь как знак борьбы за расширения прав и возможностей женщин, потому что в XVI веке кольцо на большом пальце носили лучники.

    Джерело: graziamagazine.ru

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