Меган Маркл носит украшения с феминистским значением (фото)



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Меган Маркл Legion-Media

Меган Маркл никогда не скрывала своей позиции в отношении феминизма — герцогиня Сассекская за равноправие полов

Буквально на днях фанаты заметили, что даже украшения будущей мамы кричат о ее мнении на этот счет.

Так, Меган регулярно надевает лаконичное золотое кольцо на большой палец. Может быть, герцогине просто нравится, как украшение смотрится именно на этом пальце. Однако на феминистком языке у такого местоположения богатая история.

Так, феминизм рассматривает эту деталь как знак борьбы за расширения прав и возможностей женщин, потому что в XVI веке кольцо на большом пальце носили лучники.

Джерело: graziamagazine.ru