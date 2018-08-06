Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри

Свой первый день рождения в статусе члена королевской семьи она отметила в Суррее на шумной свадьбе друзей принца Гарри

Герцог Сассекский был приглашен в качестве шафера,а Меган - в качестве почетной гостьи.

На торжественную церемонию в церковь Святой Марии во Френшеме герцог и герцогиня Сассекские приехали порознь. Пока Гарри решал организационные вопросы, чтобы свадьба его друга детства Чарли Страубензи и его невесты Дейзи Дженкс прошла так же гладко, как и его собственная, Меган присоединилась к другим гостям, которые неторопливо подтягивались к месту церемонии.

В отличие от большинства девушек, появившихся на свадьбе в цветастых платьях, Меган Маркл выбрала для торжественного дня более сдержанную гамму - черную блузку, гофрированную многоцветную юбку, обязательную для членов королевской семьи шляпку в тон и классические лодочки на высоком каблуке.

Напомним, что как ранее сообщал Scotch, Меган Маркл 4 августа исполнилось 37 лет. Как начинающей американской актрисе удалось завоевать сердце самого завидного холостяка Британии и наследника королевы Елизаветы ІІ читайте здесь.