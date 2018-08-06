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    Жизнь

    Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри

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    Меган Маркл - Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри
    Меган Маркл

    Свой первый день рождения в статусе члена королевской семьи она отметила в Суррее на шумной свадьбе друзей принца Гарри

    Герцог Сассекский был приглашен в качестве шафера,а Меган - в качестве почетной гостьи.

    На торжественную церемонию в церковь Святой Марии во Френшеме герцог и герцогиня Сассекские приехали порознь. Пока Гарри решал организационные вопросы, чтобы свадьба его друга детства Чарли Страубензи и его невесты Дейзи Дженкс прошла так же гладко, как и его собственная, Меган присоединилась к другим гостям, которые неторопливо подтягивались к месту церемонии.

    В отличие от большинства девушек, появившихся на свадьбе в цветастых платьях, Меган Маркл выбрала для торжественного дня более сдержанную гамму - черную блузку,  гофрированную многоцветную юбку, обязательную для членов королевской семьи шляпку в тон и классические лодочки на высоком каблуке.

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    Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри
    Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри
    Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри
    Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри
    Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри
    Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри
    Меган Маркл отметила день рождения на свадьбе друзей принца Гарри

    Напомним, что как ранее сообщал Scotch, Меган Маркл 4 августа исполнилось 37 лет. Как начинающей американской актрисе удалось завоевать сердце самого завидного холостяка Британии и наследника королевы Елизаветы ІІ читайте здесь.

    Джерело: Hello!

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