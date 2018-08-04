День рождения Меган Маркл: самые стильные образы именинницы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

4 августа герцогине Сассекской Меган Маркл исполняется 37 лет. Впервые она отпразднует день рождения в статусе королевской особы

Жизнь актрисы Меган Маркл сделала крутой поворот отнюдь не в день свадьбы и даже не в день помолвки. Пожалуй, отправной точкой, разделившей биографию девушки на «до» и «после», стало 8 ноября 2016 года. Именно с того момента все, чем она была, и все, чего добивалась в жизни последние годы, больше не имело смысла. Меган стала официальной девушкой принца Гарри.

Меньше, чем за год до своей помолвки «сериальная» актриса из Америки незаметно превратилась в типичную британскую девушку среднего класса. И первое, что сделала Меган – это пересмотрела свой гардероб. Без всяких сомнений, любая девушка на ее месте сделала бы то же самое.

Автор этих метаморфоз стала Джессика Малруни. Топ-стилист работала на актрису с тех пор, как та перебралась в Торонто ради съемок в первом сезоне «Форс-мажоров». Мисс Малруни имеет очень четкие представления о «дипломатии костюма» и, что наиболее ценно, о нюансах британского стиля.

Так что, со стилистом Меган в свое время очень повезло – неслучайно, Малруни станет одной из самых заметных дам на королевской свадьбе, а ее дети присоединятся к компании мальчиков-пажей и девочек-цветочниц.

Стиль известной актрисы во многом схож со стилем ее героини в сериале «Форс-мажоры» – начинающего юриста Рейчел Зейн. Девушка предпочитает строгие платья, классические рубашки, юбки-карандаши, пальто, тренчи и обувь на очень высоких каблуках.

Меган предпочитает элегантный стиль, поэтому увидеть ее в мини практически невозможно, она любит длину миди. К примеру, она часто выбирает платья классического силуэта, лаконичные, с интересным принтом.