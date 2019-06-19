Полупрозрачное платье и шляпка с розой: Кейт Миддлтон очаровала романтичным луком на скачках



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Кейт Миддлтон

37-летняя герцогиня Кембриджская продемонстрировала игривый образ. В полупрозрачном наряде она побывала на новом приеме

Сегодня в британском городке Аскот прошли ежегодные скачки Royal Ascot, на которых собрались члены монаршей семьи во главе королевой Елизаветой II, а также представители аристократии. Кейт Миддлтон и принц Уильям не пропустили это событие — на соревнования супруги приехали в карете.

Для мероприятия герцогиня Кембриджская подобрала женственный и элегантный образ. Она надела полупрозрачное голубое платье, украшенное кружевами Elie Saab и голубые лодочки. Свой образ монаршая особа дополнила фантазийной шляпкой Philip Treacy с искусственной розой. В качестве украшений Кейт надела серьги из голубого топаза.

Принц Уильям оделся в стиле настоящего аристократа. Он надел шерстяной костюм с жилетом, дополнив образ шляпой-цилиндром и зонтом-тростью.

Скачки Royal Ascot проводятся с 1911 года. В церемонии открытия соревнований всегда принимает участие королева.

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на другом важном событии для британской монархии — церемонии вручения Ордена подвязки. Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в графстве Камбрия. В рамках визита супруги посетили местный рынок Кесвик — здесь они встретились с местными жителями, а также обсудили с фермерами развитие сельского хозяйства.

Джерело: graziamagazine.ru