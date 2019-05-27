Меган Маркл познакомила сына с годовалой дочерью Серены Уильямс



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Принц Гарри, Меган Маркл и Арчи Legion Media

37-летняя теннисистка наконец увидела сына близкой подруги

Меган Маркл и принц Гарри постепенно знакомят новорожденного малыша с членами королевской семьи и друзьями. На этот раз с Арчи Харрисоном познакомилась теннисистка Серена Уильямс. The Daily Mail сообщает, что эта встреча состоялась на прошлой неделе — перед тем, как спортсменка прилетела на открытый теннисный турнир Roland Garros.

Звезда корта побывала в особняке Меган и Гарри вместе со своим мужем, бизнесменом Алексисом Оганяном.

Меган Маркл и Серена Уильямс дружат уже несколько лет. Теннисистка однажды поддержала герцогиню Сассексую в Сети. Она попросила хейтеров перестать оскорблять супругу принца Гарри.

Недавно к герцогам Сассекским приехала еще одна подруга Меган Маркл — 39-летнюю бизнесвумен Джессика Мулрани из Канады. Журналисты рассказывают, что именно Джессика станет одной из крестных Арчи.

Джерело: graziamagazine.ru