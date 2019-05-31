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    Жизнь

    Меган Маркл решила сделать особняк более комфортным для малыша

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл решила сделать особняк более комфортным для малыша
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Legion-Media

    Герцоги Сассекские поняли, что их жилище все еще требует доработки

    37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри в апреле переехали в коттедж Фрогмор в Винздоре. До этого они несколько месяцев готовили особняк к жизни с малышом. По поручению монарших особ старинное здание отреконструировали, установили в нем сауну, йога-студию и многое другое. Впрочем, этого оказалось недостаточно для комфортной жизни Меган, Гарри и Арчи — супруги вновь затеяли ремонт.

    Новоиспеченные родители хотят благоустроить внутренний двор коттеджа и расширить сад. Герцог и герцогиня также планируют отремонтировать флигель дома и добавить больше окон.

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    Меган Маркл решила сделать особняк более комфортным для малыша
    Меган Маркл решила сделать особняк более комфортным для малыша
    Меган Маркл решила сделать особняк более комфортным для малыша
    Меган Маркл решила сделать особняк более комфортным для малыша
    Меган Маркл решила сделать особняк более комфортным для малыша

    «Меган загорелась этим. Она хочет сделать жилище идеальным для семьи и более комфортным для малыша Арчи», — рассказала знакомая Маркл изданию The Mirror.

    Меган Маркл и принц Гарри переехали во Фрогмор ровно за месяц до родов герцогини. На днях поместье было открыто для туристов — гости отметили, что там из-за близости аэропорта Хитроу очень шумно.

    Джерело: graziamagazine.ru

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