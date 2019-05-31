Меган Маркл решила сделать особняк более комфортным для малыша

Герцоги Сассекские поняли, что их жилище все еще требует доработки

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри в апреле переехали в коттедж Фрогмор в Винздоре. До этого они несколько месяцев готовили особняк к жизни с малышом. По поручению монарших особ старинное здание отреконструировали, установили в нем сауну, йога-студию и многое другое. Впрочем, этого оказалось недостаточно для комфортной жизни Меган, Гарри и Арчи — супруги вновь затеяли ремонт.

Новоиспеченные родители хотят благоустроить внутренний двор коттеджа и расширить сад. Герцог и герцогиня также планируют отремонтировать флигель дома и добавить больше окон.

«Меган загорелась этим. Она хочет сделать жилище идеальным для семьи и более комфортным для малыша Арчи», — рассказала знакомая Маркл изданию The Mirror.

Меган Маркл и принц Гарри переехали во Фрогмор ровно за месяц до родов герцогини. На днях поместье было открыто для туристов — гости отметили, что там из-за близости аэропорта Хитроу очень шумно.