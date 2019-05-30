Меган Маркл и принц Гарри впустили туристов в свой особняк



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Поклонникам британской монархии удалось приблизиться к королевской семье предельно близко

29 мая в Британии состоялся «день открытых дверей», в рамках которого жители и гости страны смогли побывать в королевских имениях. Поклонники заглянули в поместье герцогов Сассекских в Винздоре. Гости отметили, что там очень шумно — Меган Маркл и принц Гарри живут неподалеку от аэропорта Хитроу, и над их головами ежедневно пролетают минимум 14 самолетов в день.

«Два окна были открыты, рядом стояли их машины. Это просто сумасшедше, насколько мы смогли близки подойти. Непонятно, как они укладывают спать малыша Арчи в таком шуме. Это настоящая загадка для меня», — рассказал посетитель поместья Фрогмор The Daily Mail.





Также посетили Фрогмор-хаус отметили, что никого из членов монаршей семьи не встретили.

Впрочем, герцоги пытались решить эту проблему — на звукоизоляцию дома они потратили более 60 тысяч долларов.

Меган Маркл и принц Гарри переехали из Кенсингтонского дворца во Фрогмор в мае. Они решили уехать из Лондона, чтобы малыш больше времени проводил на природе и был лучше защищен от назойливых папарацци. Герцогиня даже хотела рожать в поместье, но в итоге встретила малыша в одном из элитных клиник Лондона.

Джерело: graziamagazine.ru