  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Меган Маркл и принц Гарри впустили туристов в свой особняк

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри впустили туристов в свой особняк

    Поклонникам британской монархии удалось приблизиться к королевской семье предельно близко

    29 мая в Британии состоялся «день открытых дверей», в рамках которого жители и гости страны смогли побывать в королевских имениях. Поклонники заглянули в поместье герцогов Сассекских в Винздоре. Гости отметили, что там очень шумно — Меган Маркл и принц Гарри живут неподалеку от аэропорта Хитроу, и над их головами ежедневно пролетают минимум 14 самолетов в день.

    «Два окна были открыты, рядом стояли их машины. Это просто сумасшедше, насколько мы смогли близки подойти. Непонятно, как они укладывают спать малыша Арчи в таком шуме. Это настоящая загадка для меня», — рассказал посетитель поместья Фрогмор The Daily Mail.


    8e65c15e90d8a0b9ab3a91d480abbfa8_fittedblur_x

    Также посетили Фрогмор-хаус отметили, что никого из членов монаршей семьи не встретили.

    Впрочем, герцоги пытались решить эту проблему — на звукоизоляцию дома они потратили более 60 тысяч долларов.

    Меган Маркл и принц Гарри переехали из Кенсингтонского дворца во Фрогмор в мае. Они решили уехать из Лондона, чтобы малыш больше времени проводил на природе и был лучше защищен от назойливых папарацци. Герцогиня даже хотела рожать в поместье, но в итоге встретила малыша в одном из элитных клиник Лондона.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ